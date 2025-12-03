قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي يكشف لـ"صدى البلد" الهدف من تحويل المباني السكنية إلى فنادق
اتهامات متبادلة ومفاجأة بالكاميرات.. ماذا حدث في المدرسة الدولية ببدر؟| خاص
الراتب من 13 لـ 40 ألفا .. فرص عمل في محطة الضبعة النووية
ضياء رشوان: إسرائيل تعلم جيدا أن خطة ترامب لاتجبر الفلسطينيين على الخروج من منازلهم
غرفة عمليات القومي لحقوق الإنسان تواصل متابعة الانتخابات
الموت منع «أحمد» من زيارة الرسول.. وفاة شاب بأزمة قلبية مُفاجئة بالأقصر قبل سفره لأداء العُمرة
ضياء رشوان: تهجير الفلسطينيين من أراضيهم خط أحمر بالنسبة لمصر
إعلام إسرائيلي: تبادل لإطلاق نار في رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة
إدمان ومشاجرة.. التحريات تكشف مفاجأة في واقعة وفاة سيدة باب الشعرية
«مصر للطيران» تحتفل باليوم العالمي لذوي الهمم وتخصّص منطقة خاصة لخدماتهم بالمطار |صور
رئيس الوزراء يوجه رسائل مهمة: نستهدف خفض الدين الخارجي.. إجراءات كبيرة لتسهيل الاستثمار
مدبولي: قمنا حصرنا الأراضي على كورنيش النيل ونقيمها ونحدد النشاط المناسب لها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

موسكو تنفي رفض خطة السلام الأمريكية ولندن تصعد ضد الكرملين

موسكو تنفي رفض خطة السلام الأمريكية ولندن تصعّد ضد “هراء الكرملين”
موسكو تنفي رفض خطة السلام الأمريكية ولندن تصعّد ضد “هراء الكرملين”
رينال عويضة

– الكرملين يرد بقوة على تقارير غربية تتهم بوتين بتقويض مسار السلام

– واشنطن تتمسك بأن “نافذة التفاهم” ما زالت ممكنة رغم التصريحات المتصاعدة

– لندن تهاجم الرواية الروسية وتصفها بـ”التضليل المتعمد”


في لحظة مشحونة بالتوترات الدولية، انفجرت مواجهة إعلامية ودبلوماسية جديدة بعدما نفت موسكو بشكل قاطع التقارير التي تحدثت عن أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رفض كامل مقترحات السلام الأمريكية بشأن الحرب في أوكرانيا. 

وبينما حاولت روسيا تصوير الأمر كـ”تشويه متعمّد”، صعدت بريطانيا من لهجتها ووصفت الرواية الروسية بأنها “هراء من الكرملين”، لتتحول المسألة إلى ساحة صراع سياسي مفتوح بين القوى الكبرى.

#نفي_روسي_قاطع

أكد الكرملين في تصريحاته الأخيرة أن ما نشرته جهات غربية حول رفض بوتين “جميع عناصر” الخطة الأمريكية لا يمت للحقيقة بصلة. وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية إن موسكو لا تزال “منفتحة على أي مبادرات واقعية للسلام تحفظ مصالحها الأمنية”، لكنه شدد على أن الخطط التي تتجاهل “الحقائق الميدانية” ليست قابلة للنقاش. ورغم هذا الخطاب الذي يبدو مصقولاً دبلوماسياً، اعتبر مراقبون أن رد موسكو يعكس محاولة لاحتواء الضغوط السياسية التي تزداد مع اقتراب استحقاقات دولية مهمة.

#واشنطن_ترد

على الجانب الآخر، تشير الأوساط الأمريكية إلى أن عدة عناصر في خطة السلام كانت مطروحة للنقاش، وأن رفض موسكو جاء “جزئياً”، لكنه كافٍ لإبعاد فرص التقدم. وبينما امتنعت الإدارة الأمريكية عن الدخول في مواجهة لفظية مباشرة مع روسيا، اكتفت مصادرها بالإشارة إلى أن “نافذة الحل ما زالت مفتوحة، لكنها تضيق”. 

وسعت واشنطن إلى توضيح أن مقترحاتها تمثل “مساراً عملياً” لإنهاء الحرب، وأن التعامل الروسي معها “لا يزال مرتبطاً بحسابات ضغط لا باعتبارات سلام”.

#التصعيد_البريطاني

بريطانيا دخلت على خط الجدل بقوة أكبر من المتوقع. فقد هاجم المتحدث باسم رئاسة الوزراء في لندن الرواية الروسية، ووصف ما يقوله الكرملين بأنه “كلام فارغ”. وقال إن موسكو “تستخدم أساليب ثابتة في تضليل الرأي العام الدولي، بهدف تحميل الغرب مسؤولية فشل المسار الدبلوماسي”. 

التصعيد البريطاني بدا لافتاً في توقيته، خصوصاً مع تزايد النقاش داخل أوروبا حول كيفية التعامل مع صراع يبدو أنه يتعقد أكثر من أي وقت مضى.

#خلفيات_الصراع

يرى محللون أن هذا التوتر لا يتعلق فقط بمسار خطة السلام، بل يرتبط بحسابات أوسع: موقع روسيا التفاوضي، الضغوط الاقتصادية، واستمرار العمليات العسكرية على الأرض.

 ويعتقد هؤلاء أن موسكو تسعى لعدم الظهور وكأنها الطرف الرافض لأي حل سياسي، خاصة مع تزايد أعداد الدول التي تعلن قلقها من استمرار الحرب لسنوات إضافية. في المقابل، تستغل العواصم الغربية كل فرصة لإبراز أن روسيا “غير راغبة في تسوية حقيقية”.

ما يزيد الوضع تعقيداً أن الساحة الدولية تشهد منذ أشهر “حرب روايات” حقيقية: موسكو تتحدث عن مبادرات سلام “غير واقعية”، بينما تتهم واشنطن والعواصم الأوروبية روسيا بالمماطلة.

 وفي وسط هذه المعركة الخطابية، يبقى الوضع الميداني متقلباً، ما يجعل كل إعلان سياسي جديد أشبه بحلقة جديدة في مسلسل غير قابل للتوقع.

#المشهد_المقبل

من الواضح أن الأيام المقبلة ستشهد جولة جديدة من تبادل الرسائل بين موسكو والغرب. فالولايات المتحدة تقول إن بعض التفاصيل في خطتها قابلة للتعديل، بينما تصر روسيا على ضرورة أن يأخذ أي اتفاق “موازين القوى” بعين الاعتبار. أما أوروبا، فتبدو ممزقة بين رغبتها في إنهاء الحرب ومنع تصاعد التوتر، وبين استمرارها في دعم الموقف الغربي الموحد ضد روسيا.

ورغم ضجيج التصريحات، يبقى السؤال المركزي: هل تتجه الأطراف نحو تسوية فعلية، أم أن الساحة لا تزال بعيدة عن أي انفراجة؟ الواقع أن الصراع لم يعد مجرد خلاف حول مبادرات سياسية، بل صراع على النفوذ والمكانة والاستراتيجية في مرحلة يعاد فيها رسم خريطة القوى العالمية..


 

بوتين موسكو الكرملين رينال عويضه الحرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حريق

دون إصابات .. الحماية المدنية تنقذ عقارًا من حريق هائل بالقاهرة | صور

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة توافق على 6 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل

السد الاثيوبي

لم يُولّد كهرباء .. الأقمار الصناعية تكشف عجز السد الإثيوبي | فيديوجراف

اسعار الذهب اليوم الاربعاء

أسعار الذهب اليوم في مصر .. عيار 21 بالمصنعية الآن

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 3-12-2025

سيد عبد الحفيظ

اجتماع حاسم في المغرب .. تفاصيل مفاوضات الأهلي مع نجم الرجاء المغربي

وزارة التربية والتعليم

وضع مدرسة الإسكندرية للغات تحت الإشراف المالي والإداري لوزارة التربية والتعليم

فيروس

مفيش فيروس جديد.. الصحة والمصل واللقاح تحسمان الجدل حول موجة الأمراض التنفسية

ترشيحاتنا

جهود محافظة أسوان

محافظ أسوان يتابع جهود احتواء انهيار عقار سكني قديم ببركة الدماس دون إصابات

بدعم من اليابان وبحضور سفيرها.. شفاء الأورمان تتسلم جهاز تخدير متوافق مع الرنين المغناطيسي لعلاج أطفال السرطان

بدعم من اليابان.. شفاء الأورمان تتسلم جهاز تخدير متوافق مع الرنين المغناطيسي

جانب من الحدث

تطوير قاعات الأنشطة الإعلامية بمجمعات أسيوط والوادي الجديد

بالصور

بعد كشفه أسباب الطلاق.. آخر صور جمعت بين هنا الزاهد وأحمد فهمى

بعد كشفه اسباب الطلاق..اخر صور جمعت بين هنا الزاهد و احمد فهمى
بعد كشفه اسباب الطلاق..اخر صور جمعت بين هنا الزاهد و احمد فهمى
بعد كشفه اسباب الطلاق..اخر صور جمعت بين هنا الزاهد و احمد فهمى

لماذا تشعر المرأة بالتعب أكثر من الرجل؟ العلم يكشف أسبابا جديدة لم تكن معروفة

ماذا تشعر المرأة بالتعب أكثر من الرجل؟
ماذا تشعر المرأة بالتعب أكثر من الرجل؟
ماذا تشعر المرأة بالتعب أكثر من الرجل؟

يارا السكرى تخطف الأنظار فى جلسة تصوير رفقة كلبها

يارا السكرى تخطف الانظار رفقة كلبها
يارا السكرى تخطف الانظار رفقة كلبها
يارا السكرى تخطف الانظار رفقة كلبها

مكرونة ألفريدو بصدور الفراخ طريقة المطاعم العالمية.. المكونات بالخطوات

مكرونة ألفريدو بصدور الفراخ
مكرونة ألفريدو بصدور الفراخ
مكرونة ألفريدو بصدور الفراخ

فيديو

وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان عدد من اللقاءات الثنائية مع قادة الوفود العسكرية على هامش معرض إيديكس 2025

وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان لقاءات ثنائية مع قادة الوفود العسكرية في إيديكس 2025

جناح دولة الإمارات في معرض إيديكس 2025

مسيرات ومدرعات وصواريخ تعمل بالذكاء الاصطناعي في جناح الإمارات بمعرض إيديكس 2025.. صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: العدو الشرس والصديق الحميم

المزيد