مقارنة بالأرقام.. زيزو مع الأهلي وخوان بيزيرا الزمالك

كشف الناقد الرياضي خالد طلعت أرقام اللاعب أحمد سيد زيزو نجم الأهلي مقارنة باللاعب خوان بيزيرا مع الزمالك .

وقال خالد طلعت عبر تصريحات برنامج اللعيب:"زيزو مع الأهلي أفضل بكتير من خوان بيزيرا مع الزمالك .

وعلق الإعلامي مهيب عبد الهادي: "الأرقام دي تدل ان بيزيرا هيجي منه".



على الجانب الآخر، يستأنف الزمالك تدريباته غدًا، الخميس، على ستاد الكلية الحربية في إطار الاستعداد للقاء كهرباء الإسماعيلية المقرر له يوم 9 ديسمبر الجاري في بطولة كأس عاصمة مصر.

وتعادل الزمالك مع نظيره كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما يوم السبت الماضي على ستاد بيتر موكابا في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.