محافظ قنا يبحث مع وفد بنك التعمير الألماني دعم مشروعات مياه الشرب ومتابعة تنفيذ برنامج تحسين الخدمات

استقبل محافظ قنا الدكتور خالد عبدالحليم ،اليوم /الإثنين/، وفدا رفيع المستوى من بنك التعمير الألماني KfW برئاسة السيدة أنالينا مولر، مدير المحفظة الاستثمارية، وذلك في إطار متابعة أعمال برنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة .

جاء ذلك اللقاء بحضور المهندس رجب عرفة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، وعمرو ناصف مدير برنامج IWSP بالشركة القابضة، وأندرياس بورمان قائد فريق المشروع، وماجد رضا نائب مدير المشروع، وأمجد الأنصاري ممثل المكتب الاستشاري "كيمونكس"، وخالد محمد حسن مدير إدارة التعاون الدولي بالشركة .

وخلال الاجتماع، بحث الجانبان الموقف التنفيذي لمكونات البرنامج داخل محافظة قنا، إلى جانب استعراض آليات تعزيز التعاون المشترك بين بنك التعمير الألماني والمحافظة في مشروعات البنية الأساسية المرتبطة بقطاعي مياه الشرب والصرف الصحي.

وفي هذا السياق، شدد محافظ قنا على أهمية مشروع قنا الكبرى باعتباره أحد أبرز المشروعات التنموية التي تمثل حلقة وصل بين استثمارات مدينة قفط الصناعية وخطط التنمية العمرانية الحديثة، بما يسهم في خلق مجتمع قادر على استيعاب التوسع الصناعي والخدمي .

وأوضح أن قرية كرم عمران تمثل نقطة محورية على خريطة التنمية، لما تمتلكه من مقومات تجعلها مركزًا مؤهلاً لدعم مشروعات التطوير المستقبلي.

ولفت المحافظ إلى الإمكانات الواعدة للسياحة الريفية في قنا ودورها في جذب الزائرين، خاصة في ظل التوسع في مبادرة «قنا صديقة للبيئة»، مؤكدًا أن المحافظة تعمل على تعزيز مناخ الاستثمار وتوفير بيئة جاذبة للمشروعات، بالتوازي مع التزام الدولة بسياسات ترشيد المياه وضمان استدامة الموارد المائية.

ومن جانبهم، أعرب أعضاء وفد KfW عن تقديرهم للتقدم الملحوظ في تنفيذ البرنامج داخل المحافظة، مشيدين بالتزام الجهات المعنية بتنفيذ الأعمال وفق الجداول الزمنية المحددة، وبما يعكس جدية العمل وتكاتف الشركاء لتحقيق أهداف المشروع .

وفي السياق نفسه، أوضح المهندس رجب عرفة أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي تتابع تنفيذ البرنامج بشكل دوري، وتعمل على إزالة أي عقبات قد تواجه التنفيذ، ضمانا لتقديم خدمات ذات جودة عالية للمواطنين بمحافظة قنا.

ومن جانبه، ثمن محافظ قنا جهود جميع الجهات المشاركة، مؤكدًا ضرورة استمرار العمل بنفس الوتيرة؛ لضمان الانتهاء من مكونات البرنامج وتحقيق تحسين ملموس في خدمات المياه والصرف الصحي بالمحافظة.

