صاحب معرض سيارات يتصالح مع أفشة.. محامي لاعب الأهلي يكشف تفاصيل مثيرة
حالة الطقس غدا.. هيئة الأرصاد تتوقع أمطارا وشبورة
جيش الاحتلال يزعم اغتيال قائد النخبة في لواء غزة التابع لحركة الجهاد
الوطنية للانتخابات: جدول زمني لتمكين الناخبين من الإدلاء بأصواتهم في الدوائر الملغاة
شروط الحصول على السيارة الجديدة البديلة للتوكتوك في محافظة الجيزة
رئيس مصر للطيران يلتقي وفد رفيع المستوى من مجموعة طيران أبوظبي
سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية اليوم الاثنين 1 ديسمبر
دار الإفتاء: يجوز إخراج الزكاة مساعدةً لمن أراد الزواج
استثناءات لـ الأعمال الشاقة.. ساعات راحة ممنوحة قانونا لهؤلاء الموظفين
وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان عددا من قادة الوفود العسكرية بمعرض إيديكس 2025
وزير الري: مصر من أوائل الدول الداعية لتعيين مبعوث أممي خاص بقضايا المياه
راجمة الصواريخ ردع 300 ومركبة النجدة سينا 806 وتطوير إنتاج الصلب المدرع.. الإنتاج الحربي تعرض منتجات عسكرية جديدة لأول مرة في معرض إيديكس 2025
محافظ قنا يبحث مع وفد بنك التعمير الألماني دعم مشروعات مياه الشرب ومتابعة تنفيذ برنامج تحسين الخدمات

محافظ قنا
محافظ قنا

   استقبل محافظ قنا الدكتور خالد عبدالحليم ،اليوم /الإثنين/، وفدا رفيع المستوى من بنك التعمير الألماني KfW برئاسة السيدة أنالينا مولر، مدير المحفظة الاستثمارية، وذلك في إطار متابعة أعمال برنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة .
جاء ذلك اللقاء بحضور المهندس رجب عرفة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، وعمرو ناصف مدير برنامج IWSP بالشركة القابضة، وأندرياس بورمان قائد فريق المشروع، وماجد رضا نائب مدير المشروع، وأمجد الأنصاري ممثل المكتب الاستشاري "كيمونكس"، وخالد محمد حسن مدير إدارة التعاون الدولي بالشركة .
وخلال الاجتماع، بحث الجانبان الموقف التنفيذي لمكونات البرنامج داخل محافظة قنا، إلى جانب استعراض آليات تعزيز التعاون المشترك بين بنك التعمير الألماني والمحافظة في مشروعات البنية الأساسية المرتبطة بقطاعي مياه الشرب والصرف الصحي.
وفي هذا السياق، شدد محافظ قنا على أهمية مشروع قنا الكبرى باعتباره أحد أبرز المشروعات التنموية التي تمثل حلقة وصل بين استثمارات مدينة قفط الصناعية وخطط التنمية العمرانية الحديثة، بما يسهم في خلق مجتمع قادر على استيعاب التوسع الصناعي والخدمي .
وأوضح أن قرية كرم عمران تمثل نقطة محورية على خريطة التنمية، لما تمتلكه من مقومات تجعلها مركزًا مؤهلاً لدعم مشروعات التطوير المستقبلي.
ولفت المحافظ إلى الإمكانات الواعدة للسياحة الريفية في قنا ودورها في جذب الزائرين، خاصة في ظل التوسع في مبادرة «قنا صديقة للبيئة»، مؤكدًا أن المحافظة تعمل على تعزيز مناخ الاستثمار وتوفير بيئة جاذبة للمشروعات، بالتوازي مع التزام الدولة بسياسات ترشيد المياه وضمان استدامة الموارد المائية.
ومن جانبهم، أعرب أعضاء وفد KfW عن تقديرهم للتقدم الملحوظ في تنفيذ البرنامج داخل المحافظة، مشيدين بالتزام الجهات المعنية بتنفيذ الأعمال وفق الجداول الزمنية المحددة، وبما يعكس جدية العمل وتكاتف الشركاء لتحقيق أهداف المشروع .
وفي السياق نفسه، أوضح المهندس رجب عرفة أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي تتابع تنفيذ البرنامج بشكل دوري، وتعمل على إزالة أي عقبات قد تواجه التنفيذ، ضمانا لتقديم خدمات ذات جودة عالية للمواطنين بمحافظة قنا.
ومن جانبه، ثمن محافظ قنا جهود جميع الجهات المشاركة، مؤكدًا ضرورة استمرار العمل بنفس الوتيرة؛ لضمان الانتهاء من مكونات البرنامج وتحقيق تحسين ملموس في خدمات المياه والصرف الصحي بالمحافظة.
 

صنع في مصر| مسيرات انتحارية في جناح شركة أمستون بمعرض إيديكس 2025.. صور

جبار 250
راجمة الصواريخ ردع 300 ومركبة النجدة سينا 806 وتطوير إنتاج الصلب المدرع.. الإنتاج الحربي تعرض منتجات عسكرية جديدة لأول مرة في معرض إيديكس 2025

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان عددا من قادة الوفود العسكرية بمعرض إيديكس 2025

عائلة جبار| مسيرات جوية مصرية بتكنولوجيا عالمية تقدمها شركة أمستون في معرض إيديكس 2025

