سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأثنين 1 ديسمبر 2025

يستعرض صدى البلد سعر الدولار أمام الجنيه المصرى اليوم الأثنين 1 ديسمبر 2025، حيث سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري، 47.51 جنيه للشراء، و47.64 للبيع.

وفى البنك الأهلي المصري، 47.55 جنيه للشراء، و47.65 جنيه للبيع، وفى البنك التجاري الدولي cib 47.55 جنيه للشراء 47.65 جنيه للبيع، وفى بنك كريدى اجريكول عند 47.50 جنيه للشراء، و47.60 جنيه للبيع.

وقد شهدت أسعار الدولار الأمريكي تراجعًا جماعيًا داخل البنوك المصرية خلال تعاملات أمس الأحد، حيث انخفضت أسعار الصرف أمام الجنيه المصري بشكل طفيف.

سعر الدولار فى البنوك اليوم الأثنين

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

- 47.55 جنيه للشراء.

- 47.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

- 47.55 جنيه للشراء.

- 47.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

- 47.55 جنيه للشراء .

- 47.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

- 47.55 جنيه للشراء.

- 47.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي "cib"

- 47.55 جنيه للشراء.

- 47.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

- 47.50 جنيه للشراء.

- 47.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصرى الخليجى

- 47.55 جنيه للشراء .

- 47.65 جنيه للبيع .

سعر الدولار في بنك أبو ظبى التجارى

- 47.50جنيه للشراء.

- 47.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطنى

- 47.50 جنيه للشراء.

- 47.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي اجريكول

- 47.50 جنيه للشراء.

- 47.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

- 47.52 جنيه للشراء.

- 47.62 جنيه للبيع.