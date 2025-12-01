قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
انطلاق فعاليات الدورة الرابعة من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2025"
مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 1 ديسمبر في القاهرة والمحافظات
غرامة 100 ألف جنيه عقوبة كل من قلد موضوع اختراع بهدف التداول التجاري
رسميا الٱن.. أسعار صرف الدولار في البنوك
عقد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الإبتدائي 14 ديسمبر في 3 مواد
هل يجوز أداء صلاة النافلة في جماعة؟.. الإفتاء توضح
التطبيق من 1 يناير 2026.. رفع الحد الأدنى للمعاشات رسميًا
دعاء الرزق في الصباح.. 4 آيات تنفي الفقر عن بيتك وبيوت الجيران
إلبسوا الشتوي.. الأرصاد تحذر من انخفاض درجات الحرارة ليلا
ضابط سابق: القوات الخاصة البريطانية ارتكبت جرائم حرب في أفغانستان
رئيس لبنان: أبلغوا العالم بأننا لن نموت ولن نرحل ولن نيأس ولن نستسلم
رسميا الٱن.. أسعار صرف الدولار في البنوك

صورة تعبيرية
آية الجارحي

مع بداية تعاملات سعر الدولار اليوم الإثنين 30 نوفمبر 2025، استقرت أسعار داخل أغلب البنوك العاملة في مصر ، دون تسجيل أي تحركات جديدة تذكر .

تراجع سعر الدولار

شهدت أسعار الدولار الأمريكي تراجعًا جماعيًا داخل البنوك المصرية خلال تعاملات أمس الأحد، حيث انخفضت أسعار الصرف أمام الجنيه المصري بشكل طفيف، وسط حالة من الهدوء النسبي في حركة التداول.

أسعار الدولار اليوم الإثنين

 

البنك الأهلي الكويتي:سجل الدولار 47.68 جنيه للشراء و47.58 جنيه للبيع.

وفي كل من البنك الأهلي المصري، والبنك التجاري الدولي CIB، وبنك نكست، وبنك التنمية الصناعية، والبنك المصري الخليجي، وميد بنك (MIDBANK):بلغ سعر الشراء 47.65 جنيه، في حين ثبت سعر البيع عند 47.55 جنيه.

سعر الدولار في بنك مصر 

بنك مصر وبنك قطر الوطني الأهلي :سعر شراء الدولار عند 47.70 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 47.60 جنيه.

كما استقرت الأسعار عند 47.65 جنيه للشراء و47.55 جنيه للبيع داخل بنوك:الشركة المصرفية العربية الدولية، بنك قناة السويس ، بنك القاهرة ، البنك العربي الأفريقي الدولي، والمصرف المتحد.

سعر الدولار أمام الجنيه

وفي البنك العقاري المصري العربي بلغ سعر شراء الدولار 47.64 جنيه، مقابل 47.54 جنيه للبيع.

بينما سجل الدولار 47.63 جنيه للشراء و47.53 جنيه للبيع في عدد من البنوك، تشمل:المصرف العربي الدولي، بنك فيصل الإسلامي، بنك إتش إس بي سي، والبنك الأهلي المتحد.

