رسميا الٱن.. أسعار صرف الدولار في البنوك

مع بداية تعاملات سعر الدولار اليوم الإثنين 30 نوفمبر 2025، استقرت أسعار داخل أغلب البنوك العاملة في مصر ، دون تسجيل أي تحركات جديدة تذكر .

تراجع سعر الدولار

شهدت أسعار الدولار الأمريكي تراجعًا جماعيًا داخل البنوك المصرية خلال تعاملات أمس الأحد، حيث انخفضت أسعار الصرف أمام الجنيه المصري بشكل طفيف، وسط حالة من الهدوء النسبي في حركة التداول.

أسعار الدولار اليوم الإثنين

البنك الأهلي الكويتي:سجل الدولار 47.68 جنيه للشراء و47.58 جنيه للبيع.

وفي كل من البنك الأهلي المصري، والبنك التجاري الدولي CIB، وبنك نكست، وبنك التنمية الصناعية، والبنك المصري الخليجي، وميد بنك (MIDBANK):بلغ سعر الشراء 47.65 جنيه، في حين ثبت سعر البيع عند 47.55 جنيه.

سعر الدولار في بنك مصر

بنك مصر وبنك قطر الوطني الأهلي :سعر شراء الدولار عند 47.70 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 47.60 جنيه.

كما استقرت الأسعار عند 47.65 جنيه للشراء و47.55 جنيه للبيع داخل بنوك:الشركة المصرفية العربية الدولية، بنك قناة السويس ، بنك القاهرة ، البنك العربي الأفريقي الدولي، والمصرف المتحد.

سعر الدولار أمام الجنيه

وفي البنك العقاري المصري العربي بلغ سعر شراء الدولار 47.64 جنيه، مقابل 47.54 جنيه للبيع.

بينما سجل الدولار 47.63 جنيه للشراء و47.53 جنيه للبيع في عدد من البنوك، تشمل:المصرف العربي الدولي، بنك فيصل الإسلامي، بنك إتش إس بي سي، والبنك الأهلي المتحد.