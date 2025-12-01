قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انطلاق فعاليات الدورة الرابعة من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2025"
مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 1 ديسمبر في القاهرة والمحافظات
غرامة 100 ألف جنيه عقوبة كل من قلد موضوع اختراع بهدف التداول التجاري
رسميا الٱن.. أسعار صرف الدولار في البنوك
عقد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الإبتدائي 14 ديسمبر في 3 مواد
هل يجوز أداء صلاة النافلة في جماعة؟.. الإفتاء توضح
التطبيق من 1 يناير 2026.. رفع الحد الأدنى للمعاشات رسميًا
دعاء الرزق في الصباح.. 4 آيات تنفي الفقر عن بيتك وبيوت الجيران
إلبسوا الشتوي.. الأرصاد تحذر من انخفاض درجات الحرارة ليلا
ضابط سابق: القوات الخاصة البريطانية ارتكبت جرائم حرب في أفغانستان
رئيس لبنان: أبلغوا العالم بأننا لن نموت ولن نرحل ولن نيأس ولن نستسلم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 1 ديسمبر في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم
رشا عوني

تحرص الهيئة المصرية العامة للمساحة في جمهورية مصر العربية، على إتاحة جدول مواقيت الصلاة في محافظات مصر اليوم الأثنين ١ ديسمبر  2025، للتعرّف على مواقيت الصلاة.

 وينشط محرك البحث (جوجل) بشكل كبير، طوال اليوم، للبحث عن جدول مواقيت الصلاة في محافظات الجمهورية، والبالغ عدد المدن بها 79 مدينة، على مدار الساعة لمعرفة مواعيد أوقات الصلوات المكتوبة، وهو ما ترصده صدى البلد لعدد من المدن والمحافظات المصرية..

مواقيت الصلاة اليوم 

مواقيت الصلاة في القاهرة 

-موعد صلاة الفجر 5:02 ص
- موعد صلاة الظهر 11:44 ص
-  موعد صلاة العصر 2:35 م
-  موعد صلاة المغرب 4:55 م
- موعد صلاة العشاء 6:17 م.

مواقيت الصلاة فى الإسكندرية   

- وقت صلاة الفجر 5:08 ص
-  موعد صلاة الظهر 11:49 ص
-  موعد صلاة العصر 2:38 م
-  موعد صلاة المغرب 4:57 م
-  موعد صلاة العشاء 6:20 م
 

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

-  وقت صلاة الفجر 4:58 ص
- موعد صلاة الظهر 11:40 ص
-  موعد  صلاة العصر 2:30 م
- موعد صلاة المغرب 4:49 م
- موعد صلاة العشاء 6:12 م
 

مواقيت الصلاة اليوم 

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

-  وقت صلاة الفجر 4:47 ص
-  وقت صلاة الظهر 11:32 ص
-  موعد صلاة العصر 2:28 م
- وقت صلاة المغرب 4:47 م
- وقت صلاة العشاء 6:07 م
 

مواقيت الصلاة فى أسوان

-  وقت صلاة الفجر 4:47 ص
- موعد صلاة الظهر 11:37 ص
-  موعد صلاة العصر 2:40 م
- موعد صلاة المغرب 5:00 م
- موعد صلاة العشاء 6:18 م

مواقيت الصلاة في المنصورة

- موعد صلاة الفجر: 5:02 صباحًا.

- موعد الشروق: 6:35 صباحًا.

- موعد صلاة الظهر: 11:44 صباحًا.

- موعد صلاة العصر: 2:33 عصرًا.

- موعد صلاة المغرب: 4:52 مساءً.

- موعد صلاة العشاء: 6:15 مساءً.

مواقيت الصلاة في سوهاج

- موعد صلاة الفجر: 4:56 صباحًا.

- موعد الشروق: 6:24 صباحًا.

- موعد صلاة الظهر: 11:42 صباحًا.

- موعد صلاة العصر: 2:40 عصرًا.

- موعد صلاة المغرب: 5:00 مساءً.

- موعد صلاة العشاء: 6:20 مساءً.



 

مواقيت الصلاة اليوم موعد صلاة الفجر موعد صلاة العصر موعد صلاة المغرب مواقيت الصلاة اليوم الاثنين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير الصحة

هنخبي ليه.. الصحة: نعترف بشدة الإصابة التنفسية وهذا هو السبب العلمي

زيادة المعاشات

زيادة المعاشات يناير 2026.. هتقبض كام بعد رفع الحدين الأدنى والأقصى؟

اسعاف

داخل استراحته..رئيس محكمة بالإسكندرية ينـ..ـهي حياته بطـ..ــلق نـ..ـاري

الفراولة

من المركز الأول عالميا إلى أزمة محليا.. ماذا يحدث في أسواق الفراولة بمصر؟

تقسيط السيارة

كاش باك 10 آلاف جنيه.. إجراءات تقسيط السيارة البديلة للتوكتوك وسعرها

حالة الطقس اليوم.. الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة وأمطار في هذه المناطق

حالة الطقس اليوم .. الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة وأمطار في هذه المناطق

أسعار الدواجن

عاودت الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

موعد بدء فصل الشتاء رسمياً

البحوث الفلكية تعلن.. متى يبدأ فصل الشتاء رسميا؟

ترشيحاتنا

الاهلي

ياسر ريان: جراديشار لا يرتقى لقيادة هجوم الأهلي

الاهلي

محمد عبدالجليل: الأهلي العقبة الوحيدة أمام هيمنة المغرب إفريقيا

منتخب مصر الثاني

أبو الدهب: علامة استفهام حول عدم اعتراض جمهور الزمالك على اختيارات حلمي طولان

بالصور

مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 1 ديسمبر في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم

انخفاض7 درجات وسقوط أمطار .. حالة الطقس في أول ديسمبر

حالة الطقس اليوم الاثنين 1 ديسمبر
حالة الطقس اليوم الاثنين 1 ديسمبر
حالة الطقس اليوم الاثنين 1 ديسمبر

في ليالي البرد.. طريقة عمل البطاطا المكرملة

طريقة عمل البطاطا
طريقة عمل البطاطا
طريقة عمل البطاطا

فيديو

عصام صاصا

بعد الطلاق… مفاجأة تقلب الأحداث وتعيد جهاد أحمد لعصام صاصا

مباراة الاهلي والجيش الملكي

بعد أحداث مباراة الأهلي.. أول رد فعل من نادي الجيش الملكي المغربي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يحمي أطفال مصر الآن؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ثقافة القوة وقوة الثقافة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ما هو سر المتحوّر الجديد الذي يصيب الناس؟

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فطرتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاستثمار في العنصر البشري

المزيد