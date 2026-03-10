برلماني: دعوة الرئيس السيسي لوقف الحرب تعكس رؤية مصر الحكيمة لحماية استقرار المنطقة ومقدراتها

أكد النائب الدكتور عمر الغنيمي، عضو مجلس الشيوخ، أن الرسائل التي وجهها عبد الفتاح السيسي بشأن تطورات الأوضاع في المنطقة والدعوة إلى وقف الحرب واللجوء إلى الحلول السلمية، تعكس الدور التاريخي الذي تضطلع به مصر في دعم الاستقرار الإقليمي والحفاظ على أمن الشعوب العربية.

وأوضح الغنيمي، في تصريح صحفي له اليوم، الثلاثاء، أن تأكيد الرئيس السيسي على أن المنطقة تمر بظرف دقيق ومصيري يعكس إدراكًا عميقًا لحجم التحديات التي تواجهها المنطقة، خاصة في ظل التداعيات الإنسانية والاقتصادية والأمنية الخطيرة التي تفرضها الصراعات المسلحة، مشيرًا إلى أن استمرار الحروب لا يؤدي إلا إلى مزيد من المعاناة للشعوب وتفاقم الأزمات الإقليمية.

وقال عضو مجلس الشيوخ إن دعوة الرئيس السيسي، عبر الاجتماع الطارئ الذي دعا إليه الاتحاد الأوروبي حول التطورات الإقليمية الراهنة، بمشاركة قادة ومسئولي دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن ولبنان وسوريا وتركيا والعراق وأرمينيا وأذربيجان، الاجتماع بالفيديو كونفرانس، إلى إعطاء الفرصة لوقف الحرب والبحث عن حلول سلمية قائمة على الحوار والتفاوض، تعبر عن نهج مصري ثابت يقوم على تغليب لغة العقل والحكمة، مؤكدًا أن مصر كانت ولا تزال من الدول الداعمة لتسوية النزاعات عبر الوسائل السياسية والدبلوماسية بعيدًا عن منطق التصعيد العسكري.

وأضاف نائب الإسكندرية أن تأكيد الرئيس السيسي على أنه "لا تسويات دون حوار، ولا حلول دون تفاوض، ولا سلام دون تفاهم" يمثل رؤية استراتيجية متكاملة لحل الأزمات في المنطقة، تقوم على احترام سيادة الدول والحفاظ على مقدرات الشعوب، والعمل على تجنيب المنطقة مزيدًا من التوتر وعدم الاستقرار.

واختتم الدكتور عمر الغنيمي، تصريحه بالتأكيد على أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي تتحرك برؤية متوازنة ومسؤولة تجاه مختلف القضايا الإقليمية، بما يضمن الحفاظ على الأمن القومي العربي وحماية مقدرات الشعوب من مخاطر الصراعات والحروب.