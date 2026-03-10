قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تأجيل محاكمة المتهم في واقعة التحرش بفتاة الأتوبيس
استهدف بنكين.. هجوم إلكتروني يعطل خدمات مصرفية في إيران
بعد زيادة أسعار البنزين.. ننشر التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة وخطوط الأقاليم| تفاصيل
نتيجة الامتحان الشفوي للمتقدمين لشغل 1000 وظيفة عامل مسجد بوزارة الأوقاف| الرابط
إعلام عبري: قدرة إيران على إطلاق الصواريخ قائمة رغم إضعافها بشكل ملحوظ
15 سلعة تقود صادرات الصناعات الغذائية المصرية بـ4.82 مليار دولار في 2025
جيش الاحتلال يسرح آلاف من جنود الاحتياط الذين تم استدعاؤهم في الضربة الأولى
تعرف على التعريفة الجديدة بعد اعتمادها من محافظ أسوان على مختلف خطوط السير.. صور
محافظ جنوب سيناء يعتمد التعريفة الجديدة لسيارات السرفيس والتاكسي بعد زيادة الوقود
بتاع كله.. لماذا أسقطت نقابة الأطباء عضوية ضياء العوضي وشطبه نهائيا؟
الحكومة قد تعيد النظر في أسعار الوقود في هذه الحالة| تفاصيل
معركة غير متكافئة في السماء.. 4 طائرات مصرية تواجه 12 ميراج وتفشل عملية إنزال إسرائيلية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

رئيس اقتصادية النواب: مصر استطاعت بفضل وعي شعبها تجاوز العديد من التحديات

طارق شكري، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب
طارق شكري، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب
أميرة خلف

قال النائب طارق شكري، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الرسائل التي وجهها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال حفل الإفطار السنوي بأكاديمية الشرطة حملت دلالات مهمة حول التحديات الإقليمية والداخلية.

وأشار إلى أن حديث الرئيس تناول أهمية الوعي الوطني والحفاظ على استقرار الدولة في ظل ما يشهده الإقليم من اضطرابات.

وأضاف شكري أن السنوات الخمس عشرة الماضية شهدت انهيار دول في المنطقة وهو ما أكد عليه الرئيس بما يمثل رسالة مهمة للمصريين، خاصة في ظل ما مرت به بعض الدول من أزمات وصراعات أدت إلى تفكك مؤسساتها، موضحًا أن مصر استطاعت بفضل وعي شعبها وتماسك مؤسساتها تجاوز العديد من التحديات، وهو ما يستدعي الاستفادة من تجارب المنطقة والعمل على الحفاظ على حالة الاستقرار التي تعيشها البلاد.

وأشار رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب إلى حديث الرئيس عن وزارة الداخلية واستعادتها لعافيتها خلال فترة وجيزة، يأتى في اطار الجهود الكبيرة التي بذلتها أجهزة الأمن ورجال الشرطة في إعادة بناء قدراتهم بعد مرحلة صعبة، وكذلك التضحيات التي قدموها في مواجهة الإرهاب والجريمة، بما أسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار في مختلف أنحاء الجمهورية.

وأضاف شكري أن رسائل الرئيس تضمنت التأكيد أن الدولة المصرية تقف على مسافة واحدة من جميع المواطنين، وأنها دولة لكل المصريين دون تمييز، بما يدعم قيم المواطنة والتعايش المشترك ويعزز وحدة النسيج الوطني.

وأوضح أن حديث الرئيس أن الممارسة الدينية يجب أن تكون بشكل مناسب ، يرتبط بالحفاظ على القيم الحقيقية للدين بعيدًا عن التشدد أو استغلاله، لافتا إلى أن مصر تمثل نموذجًا للاعتدال الديني والتسامح، وهو ما يتطلب استمرار العمل على نشر الفكر الوسطي والحفاظ على الهوية الوطنية الجامعة.

