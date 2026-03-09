قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي يوجه رسالة شكرا للشعب: انتم السند الحقيقي لمسيرة الوطن
مصر تعتزم تأسيس كيان استثماري ضخم موجه للسوق الأفريقية .. تفاصيل
تراجع أسعار الذهب محليًا وعالميًا بضغط من صعود الدولار ومخاوف التضخم
بعد رفعه راية التحدي فى جلطة سراي.. هل تتحول تصريحات أوسيمين إلى واقع أمام ليفربول في القمة الأوروبية؟
الرئيس السيسي خلال احتفالات يوم الشهيد: القضية الفلسطينية تمثل جوهر النزاع فى الشرق الأوسط
الرئيس السيسي: خسرنا 10 مليارات دولار من إيرادات القناة بعد حرب غزة
الخارجية الإيرانية: إيران لم تشن هجمات على قبرص وتركيا وأذربيجان
الرئيس السيسي يحذر من محاولات إشعال الفتن في حوض النيل والقرن الأفريقي
وكالة الأنباء اللبنانية: مصرع شرطي في شبعا خلال غارة إسرائيلية
قيمة ملف .. طلب إحاطة عاجل لحدث غريب في مكاتب الشهر العقاري
الرئيس السيسي: نرفض رفضًا قاطعًا أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه
الرئيس السيسي: لا تسويات دون حوار ولا سلام بلا تفاهم يحمي الشعوب من ويلات الحروب
برلمان

برلماني: كلمة الرئيس السيسي في إفطار الشرطة حملت رسائل طمأنة للمواطنين

النائب عماد الغنيمي عضو مجلس النواب
النائب عماد الغنيمي عضو مجلس النواب
ماجدة بدوى

قال النائب عماد الغنيمي عضو مجلس النواب ، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل الإفطار الذي نظمته أكاديمية الشرطة المصرية، حملت العديد من الرسائل المهمة التي تعكس رؤية الدولة المصرية في التعامل مع التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.

وأكد عضو مجلس النواب، أن حديث الرئيس اتسم بالصراحة والوضوح، حيث وجه رسائل طمأنة للشعب المصري بشأن استقرار الأوضاع الداخلية، بالتوازي مع التأكيد على يقظة مؤسسات الدولة وقدرتها على التعامل مع مختلف التحديات والمتغيرات في المنطقة.

وأضاف الغنيمي، أن كلمة الرئيس عكست حرص القيادة السياسية على الحفاظ على أمن واستقرار الدولة المصرية، والاستمرار في مسيرة البناء والتنمية، مع تعزيز قدرات الدولة في مختلف المجالات، خاصة في ظل الأوضاع الإقليمية المتوترة.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن اللقاءات التي تجمع الرئيس بقيادات الدولة ومؤسساتها المختلفة تعكس روح التنسيق والعمل المشترك من أجل حماية مقدرات الوطن وتحقيق مصالح الشعب المصري، لافتا إلى أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي قادرة على تجاوز التحديات، بفضل تماسك مؤسسات الدولة ووعي الشعب المصري وإصراره على استكمال مسيرة التنمية والاستقرار.

أكاديمية الشرطة المصرية كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي حفل الإفطار التحديات الإقليمية والدولية الراهنة القيادة السياسية

