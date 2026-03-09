برلماني: كلمة الرئيس السيسي في إفطار الشرطة حملت رسائل طمأنة للمواطنين

قال النائب عماد الغنيمي عضو مجلس النواب ، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل الإفطار الذي نظمته أكاديمية الشرطة المصرية، حملت العديد من الرسائل المهمة التي تعكس رؤية الدولة المصرية في التعامل مع التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.

وأكد عضو مجلس النواب، أن حديث الرئيس اتسم بالصراحة والوضوح، حيث وجه رسائل طمأنة للشعب المصري بشأن استقرار الأوضاع الداخلية، بالتوازي مع التأكيد على يقظة مؤسسات الدولة وقدرتها على التعامل مع مختلف التحديات والمتغيرات في المنطقة.

وأضاف الغنيمي، أن كلمة الرئيس عكست حرص القيادة السياسية على الحفاظ على أمن واستقرار الدولة المصرية، والاستمرار في مسيرة البناء والتنمية، مع تعزيز قدرات الدولة في مختلف المجالات، خاصة في ظل الأوضاع الإقليمية المتوترة.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن اللقاءات التي تجمع الرئيس بقيادات الدولة ومؤسساتها المختلفة تعكس روح التنسيق والعمل المشترك من أجل حماية مقدرات الوطن وتحقيق مصالح الشعب المصري، لافتا إلى أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي قادرة على تجاوز التحديات، بفضل تماسك مؤسسات الدولة ووعي الشعب المصري وإصراره على استكمال مسيرة التنمية والاستقرار.