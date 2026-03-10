قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

موعد سحب قرعة المرحلة النهائي من بطولة الدوري المصري

رابطة الأندية المصرية
رابطة الأندية المصرية
عبدالله هشام

تجرى رابطة الأندية المصرية المحترفة برئاسة أحمد دياب سحب قرعة المرحلة النهائية لبطولة الدوري العام لموسم 2025/2026 يوم الخميس المقبل.

ويأتي هذا الحدث ليرسم الملامح الأخيرة للمنافسة على اللقب في موسم استثنائي شهد صراعات فنية محتدمة، حيث تجمع هذه المرحلة نخبة الأندية التي نجحت في حسم تأهلها للمنافسة على درع الدوري وسط ترقب جماهيري وإعلامي واسع لنتائج هذا المسار الفاصل.

موعد سحب قرعة المرحلة النهائي للدوري

وقررت رابطة الأندية المصري إقامة قرعة المرحلة النهائية في تمام الساعة التاسعة من مساء يوم الخميس الموافق 12 مارس 2026 بأحد فنادق الزمالك.

ونالت رابطة الأندية برئاسة النائب أحمد دياب إشادة بالغة نظير القفزة النوعية التي أحدثتها في إدارة المسابقات المحلية، حيث تبرهن باحترافية عالية في التنظيم اللوجستي والفني على نجاح منظومة العمل الجماعي.

واستطاعت الرابطة تقديم نموذج يحتذى به في الانضباط وتطوير هوية المسابقة، وهو ما انعكس بوضوح على انتظام المواعيد والارتقاء بالمستوى التسويقي للبطولة، مما يعزز من قيمة الدوري المصري كواحد من أقوى الدوريات في المنطقة ويؤكد قدرة الكوادر الوطنية على إخراج الفعاليات الرياضية بصورة تليق بمكانة الكرة المصرية وتطلعات جماهيرها.

