كريستيانو رونالدو يسعى لكسر لعنة كأس العالم في نسخة 2026

يحلم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر السعودي، بكسر عقدة غريبة رافقته طوال مسيرته الكروية، رغم الأرقام التهديفية الاستثنائية التي حققها مع الأندية والمنتخب.

ويُعد رونالدو أحد أعظم الهدافين في تاريخ كرة القدم، حيث تمكن من تسجيل 965 هدفًا خلال 1,309 مباراة مع فرق مثل سبورتنج لشبونة، ومانشستر يونايتد في فترتين، وريال مدريد، ويوفنتوس، إلى جانب منتخب البرتغال.

ورغم هذا السجل التهديفي المذهل، تكشف مسيرة رونالدو في بطولات كأس العالم عن جانب غريب، إذ لم يتمكن حتى الآن من تسجيل أي هدف في الأدوار الإقصائية للبطولة، حيث جاءت جميع أهدافه في مرحلة المجموعات فقط، وفقًا لما ذكرته شبكة إي إس بي إن الأمريكية.

وشارك قائد البرتغال في خمس نسخ من المونديال بدءًا من ألمانيا 2006، مرورًا بجنوب أفريقيا 2010، والبرازيل 2014، وروسيا 2018، وصولًا إلى قطر 2022، حيث خاض خلالها 22 مباراة وسجل 8 أهداف جميعها في دور المجموعات، بحسب إحصائيات موقع ترانسفير ماركت.

ويأمل رونالدو في كسر هذه العقدة خلال كأس العالم 2026، التي ستُقام للمرة الأولى بتنظيم مشترك بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، مستفيدًا من النظام الجديد للبطولة الذي يضم 48 منتخبًا مقسمين على 12 مجموعة.

ويقع منتخب البرتغال في المجموعة 11 إلى جانب منتخبات أوزبكستان وكولومبيا، بالإضافة إلى المتأهل من المسار الأول للملحق العالمي الذي يشمل جمهورية الكونغو الديمقراطية وجامايكا وكاليدونيا الجديدة.

ويتيح النظام الجديد تأهل متصدر ووصيف كل مجموعة إلى دور الـ32، إلى جانب أفضل 8 منتخبات تحتل المركز الثالث، ما يمنح البرتغال فرصة كبيرة لعبور دور المجموعات والوصول إلى الأدوار الإقصائية، حيث سيكون أمام رونالدو فرصة حقيقية لمحاولة تسجيل أول أهدافه في هذه المرحلة وتحقيق حلم طال أكثر من 20 عامًا.