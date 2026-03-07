في غياب رونالدو ومشاركة حجازي .. النصر يهزم نيوم في الوقت القاتل

اقتنص النصر السعودي ثلاث نقاط ثمينة في الوقت القاتل في غياب كريستيانو رونالدو أمام نيوم بمشاركة أحمد حجازي ،في المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب ستاد «الأول بارك» في الجولة الـ 25، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وجاء هدف النصر في الدقيقة 5+90، عن طريق محمد سيماكان.

وأهدر النصر السعودي العديد من الفرص التي أتيحت لهم خلال الشوط الأول.

وبهذه النتيجة يعود النصر الي صدارة الدوري السعودي برصيد 64 نقطة، وتجمد نيوم في المركز الثامن برصيد 32 نقطة.

وجاء تشكيل النصر ضد نيوم في الدوري السعودي:

حراسة المرمى: بينتو ماثيوس.

خط الدفاع: نواف بوشل- محمد سيماكان- عبدالإله العمري- إينيجو مارتينيز.

وسط الميدان: مارسيلو بروزوفيتش- أنجيلو جابرييل- كينجسلي كومان.

خط الهجوم: ساديو ماني- جواو فيليكس- عبدالله الحمدان.



