عربة عفش حمراء .. أمن بورسعيد يضبط متهما دهس شابا وأنهى حياته أمام ابنته

شهدت محافظة بورسعيد حالة من الحزن بعد مصرع شاب يدعي محمد شلبي ويبلغ من العمر 46 عامًا دهسًا أسفل عجلات سيارة نقل عند مدخل الحي الإماراتي، وذلك أمام أعين ابنته الصغيرة.



طالبت أسرة الضحية بسرعة ضبط المتهم، مطالبة بالقبض على السائق الذي دهس عائل الأسرة وتسبب في وفاته، قبل أن يتركه غارقًا في دمائه ويفر هاربًا من موقع الحادث دون محاولة إسعافه.



عربة عفش حمراء.. أجهزة بورسعيد الأمنية تضبط متهم دهس شاب وأنهى حياته أمام ابنته

وجّه اللواء محمد الجمسي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، بسرعة ضبط المتهم وتقديمه للعدالة، فيما ترأس اللواء ضياء زامل، مدير مباحث مديرية أمن بورسعيد، فريقًا لكشف ملابسات الواقعة وضبط السائق الهارب.



واجه فريق البحث صعوبة في بداية التحقيقات بسبب الظلام الشديد في مكان الحادث، إلا أن الطفلة ابنة الضحية أدلت بمعلومة مهمة، حيث أكدت أن السيارة التي دهست والدها حمراء اللون وكانت محملة بعفش منزل.



بدأ فريق البحث في تقنين الإجراءات وتتبع هذه المعلومة، وتمكن خلال وقت قصير من تحديد السيارة وضبط المتهم والسيارة المستخدمة في الواقعة، وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة تمهيدًا لعرضه على جهات التحقيق لاستكمال الإجراءات القانونية.



وكشفت الطفلة في أقوالها أنها كانت برفقة والدها عقب عودته من عمله على عربة لبيع المأكولات والمشروبات بالطريق، وفجأة جاءت سيارة تسير عكس الاتجاه بسرعة ورعونة، فاصطدمت بوالدها وأسقطته أرضًا، قبل أن تدهسه وتتركه غارقًا في دمائه على الطريق وتلوذ بالفرار.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وجارٍ عرضه على جهات التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.