محافظ بورسعيد يعقد اجتماعًا تنسيقيًا لتطوير الخدمات بمنطقة القابوطي

عقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، اجتماعًا تنسيقيًا لمتابعة خطة تطوير الخدمات بمنطقة القابوطي، وذلك بحضور اللواء عمرو فكري السكرتير العام للمحافظة، والأستاذ فوزي الوالي رئيس حي الضواحي والمهندسه أمل طمأن مدير الأملاك والمهندسه رشا ابو المعاطي مدير شبكه المرافق والدكتوره دينا الحمامي مدير التخطيط الاستراتيجي.

وخلال الاجتماع، تم استعراض خطة تطوير شاملة للمنطقة، تشمل رفع كفاءة مرافق الصرف الصحي، وتطوير شبكة الكهرباء، إلى جانب أعمال الرصف وتحسين البنية التحتية، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأهالي المنطقة.

وأكد محافظ بورسعيد أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير المناطق السكنية وتحسين مستوى المرافق والخدمات بها، مشددًا على ضرورة التنسيق الكامل بين الجهات التنفيذية المختلفة لضمان سرعة تنفيذ الأعمال وفق الجداول الزمنية المحددة.

كما وجه المحافظ بمتابعة الأعمال ميدانيًا والتأكد من تنفيذها وفق أعلى معايير الجودة، بما يحقق نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ويعزز من جودة الحياة داخل منطقة القابوطي.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار خطة محافظة بورسعيد لتطوير البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات بكافة المناطق، بما يواكب جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والارتقاء بالمظهر الحضاري للمحافظة.