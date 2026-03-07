محافظ بورسعيد يتابع سير أعمال تطوير منطقة التصنيع بحي الضواحي

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد أعمال تطوير منطقة التصنيع بحي الضواحي، للوقوف على معدلات التنفيذ والتأكد من انتظام العمل وفق الخطة الموضوعة للارتقاء بالمظهر الحضاري للمنطقة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. حيث رافقه خلال الجولة اللواء عمرو فكري السكرتير العام لمحافظة بورسعيد، والأستاذ فوزي الوالي رئيس حي الضواحي، والمهندسة هويدا شميس رئيس الإدارة المركزية للمشروعات بجهاز تعمير سيناء وعدد من الجهات التنفيذية المختصة

وخلال الجولة، اطلع المحافظ على مراحل تنفيذ أعمال التطوير الجارية بالمنطقة، والتي تشمل رفع كفاءة الشوارع، وتحسين مستوى النظافة، وإزالة الإشغالات والتعديات، إلى جانب تنفيذ أعمال التجميل والتنسيق الحضاري، بما يسهم في تحسين البيئة المحيطة وتوفير بيئة حضارية لائقة لأهالي المنطقة

المحافظ يلتقي أهالي المنطقة ويناشدهم بالحفاظ على ما تم تطويره بالمنطقة

ووجه محافظ بورسعيد بضرورة إقامة مسطحات خضراء (لاند سكيب) في كل منطقة يتم تطويرها، مؤكدًا أن التوسع في المساحات الخضراء يساهم في تحسين المظهر الجمالي للمناطق السكنية، ويعزز من جودة الحياة للمواطنين، فضلًا عن توفير متنفس حضاري داخل الأحياء المختلفة

كما التقى المحافظ بعدد من أهالي منطقة التصنيع خلال جولته، واستمع إلى آرائهم ومقترحاتهم حول أعمال التطوير الجارية، مؤكدًا حرص المحافظة على التواصل المباشر مع المواطنين والاستماع إلى مطالبهم والعمل على تلبيتها



وناشد محافظ بورسعيد المواطنين بضرورة الحفاظ على ما يتم تنفيذه من أعمال تطوير وعدم التعدي على المرافق أو المساحات التي تم تحسينها، مشددًا على أن التعاون بين الأجهزة التنفيذية والمواطنين يعد عنصرًا أساسيًا في الحفاظ على المظهر الحضاري للمناطق المطورة واستدامة أعمال التطوير.