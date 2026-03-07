نجوم مسابقة بورسعيد للقرآن ودولة التلاوة يحيون أجواء رمضان بالحسين.. صور

شهد مسجد الحسين بمحافظة بورسعيد أجواء روحانية مميزة خلال صلاة العشاء والتراويح، بحضور فضيلة الشيخ أحمد أبو طالب، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة بورسعيد، والشيخ وجيه عبد الله القائم على مسجد الحسين، إلى جانب المئات من المصلين الذين توافدوا لإحياء الليلة الرمضانية في رحاب المسجد.



واستقبل المسجد المتسابق أحمد علي، أحد أبناء مسابقة بورسعيد الدولية ونجم دولة التلاوة والحاصل على عدد من الجوائز القرآنية، وذلك تلبيةً لدعوة الإعلامي عادل مصيلحي المدير التنفيذي لمسابقة بورسعيد الدولية للقرآن الكريم والابتهال الديني.





نجوم مسابقة بورسعيد الدولية ودولة التلاوة يحيون الأجواء الروحانية بمسجد الحسين خلال ليالي رمضان

وأمَّ الشيخ أحمد علي المصلين في صلاتي العشاء والتراويح، كما تلا آيات من الذكر الحكيم بصوت عذب أضفى على أرجاء المسجد أجواء إيمانية وروحانية خاصة، وسط تفاعل كبير من المصلين الذين أنصتوا لتلاوته بخشوع.



وعقب صلاة الوتر، ابتهل الشيخ أحمد علي في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم، وردد المصلون خلفه كلمات الصلاة على النبي في مشهد مهيب جسّد حب أهل بورسعيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث صدح المسجد بذكر الله والدعاء والابتهالات.



وأكد الشيخ أحمد علي، خلال التفاف المصلين حوله لالتقاط الصور التذكارية وشكره على هذه الليلة القرآنية، امتنانه الكبير لمسابقة بورسعيد الدولية، مشيرًا إلى أنها صاحبة الفضل بعد الله في بدايته مع القرآن الكريم، حيث انطلقت رحلته من خلالها حتى أصبح يشارك في مسابقات دولية ويحصد الجوائز.



من جانبه، وجه الإعلامي عادل مصيلحي الشكر لأبناء محافظة بورسعيد من نجوم ومتسابقي مسابقة بورسعيد الدولية، الذين يحرصون على إحياء الليالي القرآنية وأداء صلوات التراويح في مساجد المحافظة خلال شهر رمضان المبارك.



وأكد أن مسابقة بورسعيد الدولية للقرآن الكريم والابتهال الديني نجحت على مدار سنواتها في تخريج أجيال متتالية من القراء والمبتهلين الذين يحملون رسالة القرآن الكريم ويعبرون عن حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مشيرًا إلى أن هذه الليالي الروحانية تعكس المكانة الكبيرة التي تحتلها المسابقة في قلوب أبناء بورسعيد.