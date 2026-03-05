رئيسة مناخ بورسعيد تقود حملة مكبرة للتصدي لمخالفات البناء في المهد| شاهد

قادت شيماء العزبي، رئيسة حي المناخ، حملة لرصد وإزالة مخالفات البناء في المهد والتصدي لأي محاولة للبناء بدون ترخيص وتطبيق القانون على المخالفين واسترداد حق الدولة.

جاء ذلك تنفيذاً لتعليمات رئيس مجلس الوزراء بإزالة التعديات على أملاك وأراضى الدولة ومخالفات البناء وتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد.

أسفرت الحملة عن رصد أعمال دور مخالف أعلى عقار سكني بشارع صفية زغلول دون ترخيص قانوني، حيث تم إزالة البناء وإيقاف تلك الأعمال على الفور واتخاذ الإجراءات الرادعة ضد المخالفين.

العزبي تؤكد رصد ومتابعة جميع المخالفات والتعديات والضرب بيد من حديد ضد كل مخالف

تمثلت الحملة في قيادات الحي، ومنهم السيد الضوي، سكرتير الحي، والإدارات المعنية، والمكونة منها لجنة رصد التعديات.

يأتي ذلك استمراراً للحملات المكبرة التى قام بها تنفيذيا الحي والإدارات المعنية؛ للتفتيش علي الوحدات والعقارات السكنية والأسواق والمحال التجارية؛ لمراجعة شروط التعاقد وسداد مستحقات الدولة ومراجعة عقود التخصيص ومدى قانونيتها والترخيص، وكذا مدى تطبيق شروط التعاقد.

كانت رئيسة مناخ بورسعيد شكلت عدة لجان للرصد والمتابعة ومراجعة العقارات والوحدات السكنية والمحلات والتأكيد من الوضع القانوني تنفيذا لشروط التعاقد والتخصيص الممنوح، تعمل في ورديات صباحية ومسائية مستمرة لرصد أية مخالفات والتحرك الفوري لإيقاف الأعمال واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، والضرب بيد من حديد ضد كل متعدٍ على أملاك الدولة، أو مخالف لقانون البناء، وما إلى ذلك من تعديات، ضمن خطة عمل متكاملة تتسق مع رؤية مصر ٢٠٣٠ في بناء مدن آمنة، وعادلة، ومستدامة، وتحافظ على حقوق الأجيال الحالية دون إغفال حقوق الأجيال القادمة.