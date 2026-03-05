إصابة 3 جنود إسرائيليين.. حزب الله يستهدف قوة عسكرية جنوب لبنان بصاروخ مضاد للدروع

تمكن حزب الله المتمركز في جنوب لبنان، يوم الخميس من إصابة 3 جنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي، بعد استهدافها بصاروخ مضاد للدروع.

ونشرت وسائل الإعلام العبرية، أن هناك حدث استثنائي على الحدود مع لبنان يخضع للرقابة العسكرية المشددة".

ويأتي ذلك في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، في حين يواصل ​حزب الله​ إطلاق الصواريخ والمسيّرات على مواقع وأهداف إسرائيلية.

وفي سياق متصل، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، غارة على مدينة طرابلس شمال لبنان في أول غارة لها منذ بدء الصراع الذي استمر ستة أيام.

وأعلن جيش الاحتلال، أنه استهدف وقتل قائدًا في حماس كان مسؤولًا عن التدريب في لبنان، بحسب ما أفادت به شبكة سي إن إن.

في غضون ذلك، حذر وزير المالية الإسرائيلي المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، يوم الخميس، من أن جنوب بيروت سيتحول إلى ركام بعد أن أصدر الجيش الإسرائيلي أمرًا بإخلاء عدة أحياء في العاصمة اللبنانية.