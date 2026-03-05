قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بمواد خام وعشرات المتطوعين.. مؤسسة أبو العينين تشارك في أكبر إفطار جماعي بالمطرية
إنذار عاجل.. جيش الاحتلال يأمر بإخلاء سهل البقاع تحسبا لغارات على حزب الله
أستاذ قانون دولي: سماح فرنسا لأمريكا باستخدام قواعدها لضرب إيران يجعلها طرفًا مباشرًا في الحرب
واشنطن بوست: الهجوم على إيران يكشف تراجع نفوذ روسيا
الجيش الفرنسي : لن نسمح للولايات المتحدة باستخدام قواعدنا في الشرق الأوسط
وزير الاستثمار : ربط 5 جهات حكومية لتسريع زيادة رؤوس أموال الشركات
الجمارك تنجح في تحصيل 7.08 مليون جنيه من بيع 23 لوط سيارات وبضائع بالمزاد العلني
في اتصال هاتفي بالملك عبد الله .. شيخ الأزهر يؤكد تضامنه مع الشعب الأردني
إفطار المطرية.. آلاف يجتمعون على أكبر مائدة رمضانية في مصر
الرئيس اللبناني يطالب ماكرون بالتدخل لمنع إسرائيل من قصف بيروت
أكبر إفطار جماعي في مصر.. السفيرة نبيلة مكرم وسط أهالي المطرية
القدس تحت الحصار.. إسرائيل تلغي صلاة الجمعة في المسجد الأقصى وتغلق البلدة القديمة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

رامز ليفل الوحش.. صالح أبو الشامات: أنا أفضل جناح والهلال خيار مستقبلي

محمود محسن

حل لاعب كرة القدم السعودي صالح الشامات، ضيف رامز جلال ضمن حلقات برنامج الرمضانى «رامز ليفل الوحش» فى الحلقة الـ 15

 

أبو الشامات: أنا أفضل جناح في الدوري السعودي
 

وجه الفنان رامز جلال، مقدم برنامج"رامز ليفل الوحش"، سؤالا للاعب السعودي صالح أبو الشامات ، قائلا “مين افضل جناح في الدوري السعودي؟”. ليجيبه اللاعب السعودي : أنا افضل جناح.

صالح أبو الشامات: ياسر القحطاني أفضل لاعب في تاريخ الدوري السعودي
 

وجه الفنان رامز جلال سؤال للاعب السعودي صالح أبو الشامات د، قائلا “مين أحسن لاعب في تاريخ  الدوري السعودي؟”. ليجيبه اللاعب السعودي : اخسن لاعب في تاريخ الدوري السعودي ياسر القحطاني.

صالح أبو الشامات: كريم بنزيما أفضل مهاجم في الدوري السعودي
 

وجه الفنان رامز جلال، مقدم برنامج"رامز ليفل الوحش"، سؤالا للاعب السعودي صالح أبو الشامات ، قائلا “مين أفضل مهاجم في الدوري السعودي كريم بنزيما ولا جوميز؟ ليجيبه صالح أبو الشامات، كريم بنزيما.

صالح أبو الشامات: سأنضم للنصر السعودي لو جاءني عرض منه
 

وجه الفنان رامز جلال، مقدم برنامج"رامز ليفل الوحش"، سؤالا للاعب السعودي صالح أبو الشامات ، قائلا “لو جالك عرض من النصر أو الهلال هتروح فين؟ ليجيبه اللاعب السعودي : هروح الهلال.


 

بعبع المدافعين وحراس المرمى.. رامز جلال يقدم اللاعب السعودي صالح أبو الشامات

 

قدم رامز جلال مقدم برنامج “رامز ليفل الوحش” اللاعب السعودي صالح أبو الشامات ، قائلا “كابوس حراس المرمى اللي أجوانه في التمانيات بعبع المدافعين وحراس المرمى”.



وتبدأ فقرات المقلب بدخول الضحية في غرفة مغلقة ويتعرض إلى مواقف ومقالب، ويقوم رامز جلال بتوجيه أسئلة له وفي حالة عدم الرد يقوم بضربهم  بمدفع المياه.

ويطلب رامز جلال من الضحية مهام محددة لتنفيذها داخل الغرفة المغلقة وفي حالة عدم تنفيذ الطلب يقوم رامز بمعاقبتهم بشكل فوري.

ويستضيف رامز جلال، عددا كبيرا من نجوم الفن والرياضة في مصر والوطن العربي في برنامج " رامز ليفل الوحش" طوال شهر رمضان الكريم .

رامز ليفل الوحش صالح الشامات الفنان رامز جلال ياسر القحطاني كريم بنزيما

دراسة تحذر: السجائر الإلكترونية تزيد خطر ارتفاع ضغط الدم والنوبات القلبية

هل السجائر الإلكترونية آمنة؟
هل السجائر الإلكترونية آمنة؟
هل السجائر الإلكترونية آمنة؟

فوائد الجريب فروت الصحية.. ولهذه الأسباب يفضل في الأنظمة الغذائية

يُعد الجريب فروت من الفواكه الحمضية المميزة بطعمه المرّ المنعش، ويُعتبر خيارًا شائعًا على مائدة الإفطار في كثير من الدول.
يُعد الجريب فروت من الفواكه الحمضية المميزة بطعمه المرّ المنعش، ويُعتبر خيارًا شائعًا على مائدة الإفطار في كثير من الدول.
يُعد الجريب فروت من الفواكه الحمضية المميزة بطعمه المرّ المنعش، ويُعتبر خيارًا شائعًا على مائدة الإفطار في كثير من الدول.

5 أضرار للإنسان عند الإفراط في تناول المخلل خلال رمضان.. الأولى محرجة

ماذا يحدث للجسم عند الإفراط في تناول المخلل؟
ماذا يحدث للجسم عند الإفراط في تناول المخلل؟
ماذا يحدث للجسم عند الإفراط في تناول المخلل؟

زى المطاعم.. طريقة عمل الكوردن بلو في المنزل

طريقة عمل الكوردن بلو بالدجاج
طريقة عمل الكوردن بلو بالدجاج
طريقة عمل الكوردن بلو بالدجاج

سالي عبد السلام

اليوم الأصعب.. ماذا حدث لـ سالي عبدالسلام؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

