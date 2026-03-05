رامز ليفل الوحش.. صالح أبو الشامات: أنا أفضل جناح والهلال خيار مستقبلي

حل لاعب كرة القدم السعودي صالح الشامات، ضيف رامز جلال ضمن حلقات برنامج الرمضانى «رامز ليفل الوحش» فى الحلقة الـ 15

وجه الفنان رامز جلال، مقدم برنامج"رامز ليفل الوحش"، سؤالا للاعب السعودي صالح أبو الشامات ، قائلا “مين افضل جناح في الدوري السعودي؟”. ليجيبه اللاعب السعودي : أنا افضل جناح.

وجه الفنان رامز جلال سؤال للاعب السعودي صالح أبو الشامات د، قائلا “مين أحسن لاعب في تاريخ الدوري السعودي؟”. ليجيبه اللاعب السعودي : اخسن لاعب في تاريخ الدوري السعودي ياسر القحطاني.

وجه الفنان رامز جلال، مقدم برنامج"رامز ليفل الوحش"، سؤالا للاعب السعودي صالح أبو الشامات ، قائلا “مين أفضل مهاجم في الدوري السعودي كريم بنزيما ولا جوميز؟ ليجيبه صالح أبو الشامات، كريم بنزيما.

وجه الفنان رامز جلال، مقدم برنامج"رامز ليفل الوحش"، سؤالا للاعب السعودي صالح أبو الشامات ، قائلا “لو جالك عرض من النصر أو الهلال هتروح فين؟ ليجيبه اللاعب السعودي : هروح الهلال.





قدم رامز جلال مقدم برنامج “رامز ليفل الوحش” اللاعب السعودي صالح أبو الشامات ، قائلا “كابوس حراس المرمى اللي أجوانه في التمانيات بعبع المدافعين وحراس المرمى”.





وتبدأ فقرات المقلب بدخول الضحية في غرفة مغلقة ويتعرض إلى مواقف ومقالب، ويقوم رامز جلال بتوجيه أسئلة له وفي حالة عدم الرد يقوم بضربهم بمدفع المياه.

ويطلب رامز جلال من الضحية مهام محددة لتنفيذها داخل الغرفة المغلقة وفي حالة عدم تنفيذ الطلب يقوم رامز بمعاقبتهم بشكل فوري.

ويستضيف رامز جلال، عددا كبيرا من نجوم الفن والرياضة في مصر والوطن العربي في برنامج " رامز ليفل الوحش" طوال شهر رمضان الكريم .