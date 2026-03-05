القدس تحت الحصار.. إسرائيل تلغي صلاة الجمعة في المسجد الأقصى وتغلق البلدة القديمة

ألغت الإدارة المدنية الإسرائيلية صلاة الجمعة في المسجد الأقصى بالقدس المحتلة، مُعللةً ذلك بمخاوف أمنية تتعلق بالحرب مع إيران.

وأعلن رئيس الإدارة المدنية، العميد هشام إبراهيم، عبر منصة "المنص" التابعة للجيش الإسرائيلي: "تلتزم دولة إسرائيل التزامًا تامًا بحرية العبادة والدين، لكن محور الموت بقيادة إيران يُعرّض حياة الجميع للخطر باستمراره في إطلاق الصواريخ على إسرائيل والمنطقة بأسرها"، بحسب ما أفادت به صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وقال رئيس الهيئة الإدارية الإسرائيلية في الضفة الغربية: "ستبقى جميع المواقع المقدسة في البلدة القديمة بالقدس، بما فيها حائط البراق، وجبل الهيكل، وكنيسة القيامة، مغلقة غدًا، ولن يُسمح للمصلين والزوار من جميع الأديان بالدخول".