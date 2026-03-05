المدرسة الأسقفية بمنوف تنظم إفطارا رمضانيا .. صور

نظمت المدرسة الأسقفية بمنوف إفطار رمضاني، في أجواء يسودها الود والمحبة، وذلك برعاية رئيس الأساقفة الدكتور سامي فوزي، رئيس إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، وبحضور المطران الدكتور منير حنا، رئيس الأساقفة الشرفي، ومدير المركز المسيحي الإسلامي، ومجدي أبو السعد، مدير المدرسة.

جمعت المدرسة الأسقفية عددًا من العاملين بالمدرسة وأولياء الأمور والطلاب، في أجواء يسودها الود وروح المحبة. وتضمن الإفطار لقاءً وديًا تبادل خلاله الحضور التهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك، مؤكدين أهمية مثل هذه المناسبات في توطيد العلاقات الإنسانية وتعزيز قيم الاحترام والتسامح.

وأعربت إدارة المدرسة عن سعادتها بتنظيم هذا اللقاء، الذي يجتمع فيه الجميع حول مائدة واحدة، في صورة جميلة تعكس روح المحبة والشراكة. مشيرة إلى أن المدرسة تحرص دائمًا على أن تظل نموذج تربويًا يعكس قيم الإنتماء والمحبة.

شارك في الإفطار سيادة العقيد أحمد دیاب، وسيادة العقيد مصطفي النشال، وسيادة المقدم هيثم النطاط، والآب لوقا، والآب تكلا الآب باخوم، من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمنوف، كما شاركنا أيضًا الأستاذ محمود سراج، مدير إدارة الدعم وتواصل المعلمين بمدرية التربية والتعليم، والنائب الأستاذ أمير الجزار عضو مجلس النواب، والمستشار وائل شهاب المستشار أنس الهمدان.

وأيضًا من مشايخ الدعوة والوعظ بالمنوفية: الشيخ زين ربيع، والشيخ وليد غانم، والشيخ أحمد عبد الدايم، والشيخ محمد نصر، والشيخ عمرو الكنز، ومن مجلس الأمناء بالمدرسة: محمد القط، والدكتور محمد عبد العال، والأستاذ بكلية الأداب جامعة المنوفية، ومحمد زهران، ومصطفي ترك، ومها عياد، وسعيد عرفة، مدير إدارة منوف التعليمية سابقًا، وإيهاب مليك، عضو مجلس أمناء إدارة منوف.