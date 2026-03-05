خطوات تنفيذية جديدة لدعم ذوي الإعاقة بالكنيسة القبطية الأرثوذكسي.. صور

اجتمع نيافة الأنبا ميخائيل، أسقف إيبارشية حلوان، والمعصرة، وتوابعها ونيافة الأنبا إيلاريون، أسقف البحر الأحمر (مقرري لجنة الأشخاص ذوي الإعاقة بالمجمع المقدس)، حيث عقدت السكرتارية واللجنة الفنية اجتماعاً موسعاً بدير القديس العظيم الأنبا برسوم بالمعصرة.

تناول الاجتماع مراجعة نتائج اللقاء الأول لمنسقي الإيبارشيات، وبحث الترتيبات النهائية لانطلاق المؤتمر الأول لإيبارشيات الصعيد الأقصى، والمقرر عقده في الفترة من ٢٩ أبريل إلى ١ مايو ٢٠٢٦.

يأتي ذلك ضمن استراتيجية اللجنة في عامها الأول، والتي تهدف إلى نشر الوعي، وتوحيد مفاهيم المساندة الأسرية، والتعامل مع الإعاقات المختلفة وفق أسس علمية وعملية حديثة.

