مقارنة تثير الجدل.. الغندور ينتقد جدول سفر الزمالك قبل مواجهة أوتوهو
الخسائر الاقتصادية تدفع إسرائيل لتخفيف قيود الحرب
خالد هاشم لـ البنك الدولي: نستهدف تحديد 10 صناعات للتركيز عليها خلال الفترة المقبلة
هيئة الأركان الفرنسية: السماح لطائرات أمريكية باستخدام قواعدنا في الشرق الأوسط
الخزنة فاضية والديون كتيرة.. تجديد العقود أزمة تحاصر قلعة الزمالك
إيران تنفي إطلاق أي صاروخ باتجاه الأراضي التركية
وزيرا الخارجية الإيطالي والأمريكي يبحثان هاتفيا الحرب في إيران وتأثيرها على أسعار الطاقة
زكاة الفطر 2026.. هل يجوز عدم إخراجها لمن عليه دين؟
الدفاعات الجوية القطرية تتصدى لهجوم صاروخي
وزير الاستثمار: تنفيذ منصة الكيانات الاقتصادية كمنظومة وطنية موحدة لدورة حياة الاستثمار
وزير الاقتصاد اللبناني: الوضع الغذائي بالبلاد جيد والعمل على إبقاء المخزون في حالة تعبئة مستمرّة
خير لمصر في رمضان.. بدء إنتاج آبار غاز جديدة بالبحر المتوسط والصحراء الغربية
الكشف عن حقيقة وجود هجرة جماعية من إيران إلى حدود تركيا

محمود نوفل

نفت وزارة الدفاع التركية صحة المنشورات المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي وتقارير إخبارية تدعي وجود تحركات هجرة جماعية من إيران إلى حدود تركيا.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل قد شنت عدة ضربات ضد إيران أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات إلى جانب عدد من القيادات البارزة في مقدمتهم المرشد الإيراني علي خامنئي، وقد أعلنت إيران من جانبها شن ضربات تستهدف إسرائيل والمصالح الأمريكية في عدد من دول المنطقة.

فيما دعا رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز ونظيره الكندي مارك كارني إلى خفض التصعيد في الشرق الأوسط، مشددين على ضرورة عدم التوصل إلى وقف إطلاق النار إلا بعد عجز إيران عن تطوير سلاح نووي.

وقال ألبانيز - خلال مؤتمر صحفي مشترك مع كارني في العاصمة الأسترالية (كانبيرا) - إن "العالم يرغب في خفض التصعيد.. نشهد هجمات شاملة على دول خليجية لم تشارك في الحرب، بما في ذلك الهجمات على المناطق المدنية والسياحية.. كما نرغب في تحقيق الأهداف".

من جانبه، أكد كارني - حسبما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) في نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم الخميس - ضرورة وقف استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية والتي تعد من الشروط الأساسية قبل التوصل إلى وقف إطلاق النار.

وقال كارني إنه لا يمكن استبعاد مشاركة كندا بشكل قاطع في الحرب الدائرة بمنطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن بلاده ستقف إلى جانب حلفائها وتدافع عنهم إذا لزم الأمر.

إيران تركيا وزارة الدفاع التركية وسائل التواصل الاجتماعي هجرة جماعية

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم الخميس.. كم يصل سعر الكيلو؟

سعر العملات العربية

رسميا.. سعر العملات العربية مقابل الجنيه مستهل تعاملات الخميس

محمد هاني

إعلامي يكشف سبب استبعاد محمد هاني من قائمة الأهلي أمام المقاولون

الاهلي

مفاجأة بشأن توقيع عقوبات على الأهلي من الكاف.. تفاصيل

صورة أرشيفية

الحرب على إيران.. هيئة بريطانية تكشف عن حادثة بحرية بميناء مبارك الكبير بالكويت

جندي

صرخة داخل الكونجرس: أمريكا لا تريد القتال من أجل إسرائيل

كامويش

اتفاق بين إدارة الأهلي وتوروب على استبعاد كامويش وعدم تفعيل بند شرائه

محافظ الشرقية
جانب من الحادث
بربع مليون..زجاجة دينا الشربينى من شانيل تثير الجدل على السوشيال ميديا
فوائد شحم الخروف "اللية" تفيد صحتك
