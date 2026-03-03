زيلينسكي يقترح عقد الجولة المقبلة من محادثات السلام في أوروبا أو تركيا

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، استئناف الجولة المقبلة من المحادثات الثلاثية بين وفود أوكرانيا والولايات المتحدة وروسيا، المقرر عقدها هذا الأسبوع، على الرغم من أن الاجتماع قد يعقد في أوروبا أو تركيا بدلاً من أبو ظبي.

وقال زيلينسكي، حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية، إنه تم التوصل إلى اتفاق لعقد الجولة التالية من المفاوضات الثلاثية في أبو ظبي قبل بدء العملية الأمريكية ضد إيران، مضيفًا أنه لا يزال من الممكن عقد الاجتماع في 5 أو 6 مارس الجاري، كما كان مقررًا سابقًا.

وأضاف "حتى الآن لم يقم أحد بتأجيل الاجتماع الثلاثي المقبل. قد لا يعقد في أبو ظبي بل ينقل إلى بلد آخر.. لقد عقدوا (الوفود) اجتماعات في سويسرا؛ قد يكون (الاجتماع) في أوروبا"، مشيرا إلى أنه يفضل دائمًا عقد مثل هذه الاجتماعات في أوروبا، لأن الحرب تدور في تلك القارة.

وقال زيلينسكي "إذا كانت روسيا تريد مكانًا محايدًا، فإن جنيف ستكون مناسبة – يمكن أن تكون سويسرا، أو النمسا، أو الفاتيكان أو تركيا".

وصرح الرئيس الأوكراني عقب الجولة الأخيرة من المحادثات في جنيف بأنه تم إحراز تقدم في القضايا العسكرية - لا سيما مراقبة وقف إطلاق النار - في حين لم يتم التوصل لاتفاق بعد بشأن القضايا السياسية مثل مسألة الأراضي ومحطة زابوريجيا للطاقة النووية وغيرها من القضايا الحساسة.