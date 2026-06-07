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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

البرازيل تتقدم مبكرًا على مصر بهدف جيماريش في الودية التحضيرية للمونديال

منتخب مصر
منتخب مصر
رباب الهواري

تقدم منتخب البرازيل بهدف مبكر أمام منتخب مصر خلال المباراة الودية التي تجمع المنتخبين على ملعب هينتنجتون بمدينة كليفلاند الأمريكية، ضمن استعدادات الفريقين لخوض منافسات كأس العالم 2026.

جيماريش يهز شباك الفراعنة

نجح  جيماريش في تسجيل الهدف الأول للمنتخب البرازيلي في الدقيقة الثامنة من عمر اللقاء، بعدما استغل أفضلية منتخب السليساو في الدقائق الأولى، ليمنح فريقه التقدم المبكر أمام الفراعنة.

وجاء الهدف ليؤكد البداية القوية للمنتخب البرازيلي الذي دخل المباراة بقوة بحثًا عن فرض سيطرته على مجريات اللعب، في حين يسعى المنتخب المصري للعودة سريعًا إلى أجواء اللقاء وتعديل النتيجة قبل نهاية الشوط الأول.

بروفة أخيرة قبل كأس العالم 2026

تمثل مواجهة مصر والبرازيل المحطة الختامية في برنامج إعداد المنتخب الوطني قبل انطلاق منافسات 2026 FIFA World Cup، التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو المقبل.

ويأمل الجهاز الفني لمنتخب مصر في الاستفادة من هذه المواجهة القوية أمام أحد أبرز المنتخبات العالمية، للوقوف على جاهزية اللاعبين الفنية والبدنية قبل خوض التحدي العالمي المرتقب.

تشكيل منتخب مصر أمام البرازيل

بدأ منتخب مصر المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى:

* مصطفى شوبير.

خط الدفاع:

* محمد هاني.
* حمدي فتحي.
* ياسر إبراهيم.
* أحمد فتوح.

خط الوسط:

* مروان عطية.
* مهند لاشين.
* مصطفى زيكو.
* محمود تريزيجيه.
* هيثم حسن.

خط الهجوم:

* عمر مرموش.

اختبار قوي للفراعنة

تأتي هذه المباراة في إطار سعي المنتخب المصري لاكتساب المزيد من الخبرات والاحتكاك القوي قبل المشاركة في كأس العالم، خاصة أن مواجهة منتخب بحجم البرازيل تمنح اللاعبين فرصة مهمة لاختبار قدراتهم أمام نخبة من نجوم الكرة العالمية، في تجربة تعد من أقوى محطات الإعداد قبل انطلاق البطولة

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