بعد فتح الأجواء جزئيا.. طيران الإمارات تبدأ تشغيل محدود لرحلاتها لإعادة المسافرين
مقارنة تثير الجدل.. الغندور ينتقد جدول سفر الزمالك قبل مواجهة أوتوهو
الخسائر الاقتصادية تدفع إسرائيل لتخفيف قيود الحرب
خالد هاشم لـ البنك الدولي: نستهدف تحديد 10 صناعات للتركيز عليها خلال الفترة المقبلة
هيئة الأركان الفرنسية: السماح لطائرات أمريكية باستخدام قواعدنا في الشرق الأوسط
الخزنة فاضية والديون كتيرة.. تجديد العقود أزمة تحاصر قلعة الزمالك
إيران تنفي إطلاق أي صاروخ باتجاه الأراضي التركية
وزيرا الخارجية الإيطالي والأمريكي يبحثان هاتفيا الحرب في إيران وتأثيرها على أسعار الطاقة
زكاة الفطر 2026.. هل يجوز عدم إخراجها لمن عليه دين؟
الدفاعات الجوية القطرية تتصدى لهجوم صاروخي
وزير الاستثمار: تنفيذ منصة الكيانات الاقتصادية كمنظومة وطنية موحدة لدورة حياة الاستثمار
وزير الاقتصاد اللبناني: الوضع الغذائي بالبلاد جيد والعمل على إبقاء المخزون في حالة تعبئة مستمرّة
أخبار العالم

أ ش أ

بحث وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو الحرب في إيران وتأثيرها على أسعار الطاقة.

جاء ذلك في محادثات هاتفية أجراها الوزير الإيطالي، التي أعرب خلالها عن قلق بلاده إزاء اتساع نطاق الصراع الإيراني وتصعيده، الذي أشعلته الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وقال تاياني -في منشور عبر موقع X للتواصل الاجتماعي- "كانت الحرب في إيران وتأثيرها على ارتفاع أسعار الطاقة من بين الموضوعات التي تناولناها في اتصال هاتفي مع زميلي، وزير الخارجية الأمريكي روبيو".

وأوضح تاياني أنه أعرب عن قلق الحكومة الإيطالية من تصعيد إيران للصراع في الشرق الأوسط، الأمر الذي قد يؤثر على جميع الدول العربية المطلة على الخليج.

وأضاف: "إن إغلاق مضيق هرمز، إذا طال أمده، قد تكون له آثار سلبية وخيمة على الاقتصادات العالمية".

وأكد على هدف إيطاليا المتمثل في ضمان عدم امتلاك إيران أسلحة نووية عسكرية، معربة عن أمله في التوصل إلى حل للنزاع، وهو ما ينبغي أن تسهم فيه الجهود السياسية والدبلوماسية الحكيمة.

كما شدد تاياني على دعمه الثابت لدول الخليج الصديقة، مؤكدا "هم شركاء بلادنا السياسيين والاقتصاديين".

وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني نظيره الأمريكي ماركو روبيو الحرب في إيران تأثيرها على أسعار الطاقة

