وزيرا الخارجية الإيطالي والأمريكي يبحثان هاتفيا الحرب في إيران وتأثيرها على أسعار الطاقة

بحث وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو الحرب في إيران وتأثيرها على أسعار الطاقة.

جاء ذلك في محادثات هاتفية أجراها الوزير الإيطالي، التي أعرب خلالها عن قلق بلاده إزاء اتساع نطاق الصراع الإيراني وتصعيده، الذي أشعلته الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وقال تاياني -في منشور عبر موقع X للتواصل الاجتماعي- "كانت الحرب في إيران وتأثيرها على ارتفاع أسعار الطاقة من بين الموضوعات التي تناولناها في اتصال هاتفي مع زميلي، وزير الخارجية الأمريكي روبيو".

وأوضح تاياني أنه أعرب عن قلق الحكومة الإيطالية من تصعيد إيران للصراع في الشرق الأوسط، الأمر الذي قد يؤثر على جميع الدول العربية المطلة على الخليج.

وأضاف: "إن إغلاق مضيق هرمز، إذا طال أمده، قد تكون له آثار سلبية وخيمة على الاقتصادات العالمية".

وأكد على هدف إيطاليا المتمثل في ضمان عدم امتلاك إيران أسلحة نووية عسكرية، معربة عن أمله في التوصل إلى حل للنزاع، وهو ما ينبغي أن تسهم فيه الجهود السياسية والدبلوماسية الحكيمة.

كما شدد تاياني على دعمه الثابت لدول الخليج الصديقة، مؤكدا "هم شركاء بلادنا السياسيين والاقتصاديين".