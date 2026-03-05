محدودية التجارة البينية العربية.. سيمنار لـ شباب الباحثين بمعهد التخطيط القومي

عقد معهد التخطيط القومي الحلقة الخامسة من سمينار شباب الباحثين للعام الأكاديمي 2025/2026 بعنوان: "القدرات الإنتاجية كعامل محفز للتكامل التجاري الإقليمي: أدلة من الاقتصادات العربية النفطية وغير النفطية".

أدار الحلقة د. محمد المغربي، مدرس التخطيط الاستراتيجي بمركز التخطيط الاجتماعي والثقافي، وقدمتها أ. آية السرسي، المدرس المساعد بمركز التخطيط والتنمية البيئية، وذلك بحضور أ.د. أشرف العربي رئيس المعهد، وأ.د. أشرف صلاح الدين نائب رئيس المعهد لشؤون التدريب والاستشارات وخدمة المجتمع، وأ.د. خالد عطية نائب رئيس المعهد لشؤون البحوث والدراسات العليا، إلى جانب عدد من الباحثين والمهتمين.



تناولت الحلقة العلاقة بين القدرات الإنتاجية وكثافة التجارة البينية العربية، مع مقارنة بين الاقتصادات العربية المصدّرة للنفط وغير المصدّرة له، واستعراض مؤشر القدرات الإنتاجية الصادر عن الأنكتاد والمتغيرات المؤثرة فيه، إضافة إلى تقييم دور اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى (GAFTA) في دعم التكامل التجاري.

كما أشارت المناقشات إلى أن محدودية التجارة البينية العربية ترتبط بعدة عوامل، أبرزها تشابه هياكل الصادرات، وارتفاع تكاليف النقل والخدمات اللوجستية، وضعف التنويع الاقتصادي والاستثمار الخاص في القطاعات الإنتاجية.

وفي ختام الحلقة، تم التأكيد على أهمية تعزيز البنية التحتية الرقمية واللوجستية، وتنسيق السياسات الصناعية بين الدول العربية، والعمل على بناء سلاسل قيمة إقليمية للمنتجات المستوردة بكثافة من خارج المنطقة، بما يدعم التكامل الاقتصادي العربي ويعزز الترابط الإنتاجي والتجاري.