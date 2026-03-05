قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
باقة سيارات مستعملة سعرها 300 ألف جنيه,, صور ومواصفات

إبراهيم القادري

يوجد داخل سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات المستعملة، التي يرغب المواطنون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

وتوافره هذه الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، كيا سبكترا، و كيا شوما، وهيونداي فيرنا، ودايو نوبيرا 2، ورينو ميجان .

كيا سبكترا موديل 2003

تحصل سيارة كيا سبكترا موديل 2003 علي قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 190 ألف/كم، وتباع باللون الفضي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

تباع سيارة كيا سبكترا موديل 2003 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 250 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

كيا شوما موديل 1999

تستمد سيارة كيا شوما موديل 1999 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 296 ألف/كم، وتباع باللون الاسود، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

تأتى سيارة كيا شوما موديل 1999 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 270 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

هيونداي فيرنا موديل 2008

تنقل قوة سيارة هيونداي فيرنا موديل 2008 من المحرك إلي العجلات من خلال علبة تروس مانيوال، وبها محرك سعة 1600 سي سي، وتمكنت من قطع مسافة 102 ألف/كم، وتباع باللون الأزرق، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

يصل سعر سيارة هيونداي فيرنا موديل 2008 في سوق السيارات المصري للمستعمل إلي 290 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

دايو نوبيرا 2 موديل 2000

تمكنت سيارة دايو نوبيرا 2 موديل 2000 من قطع مسافة 180 ألف/كم، وبها محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، وتباع باللون الرمادي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

يبلغ سعر سيارة دايو نوبيرا 2 موديل 2000 في سوق السيارات المصري 220 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

رينو ميجان موديل 1999

تباع سيارة رينو ميجان موديل 1999 في سوق السيارات المصري باللون الرمادي، وبها محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة 178 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

تتوافر سيارة رينو ميجان موديل 1999 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 160 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

