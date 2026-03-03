الفرق بين شيرى اى كيو 7 وديبال اس 05 موديل 2026

يوجد داخل سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وتوافره هذه الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: شيرى اى كيو 7 و ديبال اس 05 موديل 2026 ، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات الكروس أوفر الكهربائية .

وسائل الأمان بـ شيرى اى كيو 7 موديل 2026

ديبال اس 05 موديل 2026

زودت سيارة شيرى اى كيو 7 موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها حساسات اماميه، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى .

محرك شيرى اى كيو 7 موديل 2026

ديبال اس 05 موديل 2026

تحصل سيارة شيرى اى كيو 7 موديل 2026 علي قوتها من محرك كهربائي، وتنتج قوة 211 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 180 كم/ساعة، وبها عزم دوران 285 نيوتن/متر، وبها بطارية سعة 65 كيلووات/ساعة، ويمكنها قطع مدي سير يصل إلي 520 كم/ساعة، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 8 ثواني، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر شيرى اى كيو 7 موديل 2026

ديبال اس 05 موديل 2026

تباع سيارة شيرى اى كيو 7 موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها مليون و 599 ألف جنيه .

وسائل الأمان بـ ديبال اس 05 موديل 2026

ديبال اس 05 موديل 2026

تحتوي سيارة ديبال اس 05 موديل 2026 علي الكثير من المميزات من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها حساسات اماميه، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى .

محرك ديبال اس 05 موديل 2026

ديبال اس 05 موديل 2026

تستمد سيارة ديبال اس 05 موديل 2026 قوتها من محرك كهربائي، وتنتج قوة 214 حصان، وبها عزم دوران 320 نيوتن/متر، وبها بطارية سعة 56 لتر، ويمكنها قطع مسافة 460 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لاعادة شحنها من جديد، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر ديبال اس 05 موديل 2026

ديبال اس 05 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة ديبال اس 05 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 450 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة ديبال اس 05 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 600 ألف جنيه .