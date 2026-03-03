إصابة 7 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالشرقية

أصيب 7 أشخاص بكدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الأوسطي بعد كارتة الزوامل اتجاه بلبيس بمحافظة الشرقية وتم نقل المصابين إلى المستشفى وجار تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

