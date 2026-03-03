بعد إصابته الأخيرة .. هل يغيب كريستيانو رونالدو عن كأس العالم 2026؟

يتصاعد القلق داخل الأوساط الرياضية بعد أن أظهرت تقارير صحفية بريطانية احتمال تعرض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي، لخطر الغياب عن بطولة كأس العالم 2026 المقرّرة في الصيف المقبل بإشراك منتخبات من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وذلك بسبب إصابة عضلية يعاني منها في الوقت الراهن.

وأوقعت قرعة كأس العالم 2026 منتخب البرتغال في المجموعة الحادية عشرة في البطولة، وسينافسه أوزبكستان وكولومبيا، والفائز من مسار ويلز والبوسنة والهرسك وإيطاليا وأيرلندا الشمالية في الملحق الأوروبي.

تفاصيل إصابة كريستيانو رونالدو

وفقًا لما نشره موقع “Talksport” الإنجليزي، فإن اللاعب البالغ من العمر 41 عامًا يواجه فترة من عدم اليقين الطبي بعد تعرضه لإصابة خلال مباراة فريقه أمام الفيحاء السعودي في الدوري المحلي.

في تلك المباراة اضطر رونالدو لمغادرة الملعب في الدقيقة 81 بعد أن شعر بإجهاد عضلي، ما دفع الجهاز الفني لإشراك البديل عبد الله الحمدان بدلًا منه.

بعد مواجهة الفريقين، أعلن المدرب خورخي جيسوس أنه سيتم إخضاع رونالدو لفحوص طبية عاجلة لتحديد مدى خطورة الإصابة ومدة غيابه المتوقعة.

وأكد جيسوس أن الطاقم الطبي سيعمل بسرعة لمعرفة الإجابة، خاصة مع اقتراب موعد انطلاق كأس العالم في غضون ثلاثة أشهر فقط.

هل يغيب رونالدو عن كأس العالم؟

يُعدّ هذا التطور مصدر قلق كبير ليس فقط لجماهير كرة القدم، بل أيضًا للمنتخب البرتغالي، الذي يأمل في أن تكون هذه النسخة من كأس العالم هي الأخيرة لرونالدو في مسيرته الحافلة في أكبر بطولة كروية على مستوى العالم، فهذا الحدث سيكون فرصة للاعب لتسجيل رقم قياسي آخر في مشاركاته العالمية، حيث يتطلع إلى تمثيل بلاده للمرة السادسة على التوالي في المونديال.

رغم أن الأسباب الدقيقة لعدم تأكيد غيابه عن البطولة لم تُعلن بعد، فإن الشكوك تدور حول إمكانية أن تطول مدة غيابه إذا أثبتت الفحوصات الطبية أن الإصابة تتطلب فترة تعافي طويلة.

هذا ما يجعل مستقبل مشاركته غير مؤكد حتى الآن، وقد يدفع الاتحاد البرتغالي لكرة القدم إلى اتخاذ قرار حاسم إذا تأكد عدم جاهزيته قبل انطلاق المنافسات.

من جانبها، تُشير هذه المخاوف إلى حساسية الوضع الذي يعيشه رونالدو، خاصة في ظل تقدمه في العمر مقارنة بلاعبين كبار عالميين آخرين، مما يجعل استجابته للعلاج والتعافي من الإصابات أكثر تحديًا.

إضافة إلى ذلك، فإن غياب نجم بحجم رونالدو عن مشهد عالمي بهذا الحجم سيكون له تأثيرات كبيرة في قوة الفريق البرتغالي وتطلعاته في البطولة المقبلة، إذ يعتمد منتخب البرتغال بشكل كبير على خبرة وإبداع قائده التاريخي في المباريات الحاسمة.