رونالدو يخضع لفحص بالأشعة لتحديد مدة غيابه عن النصر

يخضع البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر السعودي، لفحص بالأشعة اليوم الإثنين لتحديد مدى الإصابة العضلية التي يعاني منها مؤخراً.

وكان رونالدو قد تعرض للإصابة خلال مواجهة النصر أمام الفيحاء، واضطر للانسحاب في الدقائق الأخيرة لعدم قدرته على إكمال المباراة.

وأوضحت صحيفة الرياضية السعودية أن الفحص الطبي السابق أظهر معاناته من آلام في العضلة الخلفية، فيما ستكشف نتيجة الأشعة اليوم عن حجم الإصابة ومدة الغياب المحتملة عن المباريات المقبلة.

من جانبه، منح المدير الفني للنصر، خورخي خيسوس، اللاعبين راحة لمدة يوم واحد بعد تأجيل مواجهة الفريق ضد الوصل الإماراتي المقررة الأربعاء المقبل في بطولة دوري أبطال آسيا 2.