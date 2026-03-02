الاتحاد البرازيلي يؤكد على ميعاد ودية المنتخب أمام مصر استعداداً لكأس العالم

أكد الاتحاد البرازيلي لكرة القدم رسمياً إقامة مباراة ودية مرتقبة تجمع منتخب بلاده بمنتخب مصر، استعداداً لكلا المنتخبين للمشاركة في كأس العالم 2026.

ونشر الاتحاد البرازيلي عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً من مواجهة سابقة جمعت السامبا بالفراعنة في بطولة كأس العالم للقارات، وعلق عليها: "سنكرر هذا اللقاء يوم 6 يونيو المقبل".

وكان منتخب مصر قد أعلن سابقاً أن مواجهة البرازيل ستكون آخر اختباراته قبل المونديال، بعد إتمام مباراتين وديتين في مارس الجاري أمام منتخبي إسبانيا والسعودية، ضمن برنامج الإعداد النهائي لكأس العالم.

وتقع مصر في المجموعة نفسها مع منتخبات إيران وبلجيكا ونيوزيلندا في البطولة التي ستُقام بالولايات المتحدة الأمريكية، ما يجعل مواجهة البرازيل فرصة مثالية للوقوف على جاهزية الفريق قبل انطلاق منافسات المونديال.