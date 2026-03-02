اعرف هتقبض كام .. زيادة معاشات المهندسين 25% رسميًا

أعلن المهندس طارق النبراوي - نقيب مهندسي مصر خلال فعاليات الجمعية العمومية موافقة أعضاء الجمعية على زيادة المعاشات بنسبة 25% ابتداءً من شهر مارس الجاري..

وبهذه النسبة فإن معاشات المهندسين ستزيد بمقدار 500 جنيه لتصل إلى 2500 جتيه شهرياً.

وأكد نقيب المهندسين، أنه أوفى بما وعد به في برنامجه الانتخابي بنسبة تقارب 90%، مشددًا على حرصه على استكمال العمل في جميع الملفات طوال فترة ولايته بإخلاص وتفانٍ، وذلك خلال كلمته في الجمعية العمومية للنقابة.

زيادة معاشات المهندسين

وقال النبراوي، خلال كلمة له ضمن أعمال الجمعية العمومية العادية لنقابة المهندسين، المنعقدة الآن باستاد القاهرة الدولي: "وفاءً بتعهدي بأن تظل نقابتنا مستقلة، وأن يكون قرارها من مقرها في 30 شارع رمسيس، نجحنا معًا في إقصاء العمل الحزبي وحماية النقابة من أي تدخل سياسي بفضل إصرار المهندسين على مواجهة ذلك".

وأضاف: "كانت الجمعية العمومية غير العادية في 30 مايو 2023 نموذجًا حيًا لإرادة المهندسين الصلبة، حيث اصطف آلاف المهندسين متحدين حرارة الطقس وسوء التنظيم، لتأكيد أن استقلال النقابة خط أحمر".

وأشار النبراوي ، إلى جهوده في تصحيح أوضاع النقابة المالية، قائلا: “توليت المسؤولية في 2022، وواجهت النقابة قضية تهرب ضريبي بمبلغ 47 مليون جنيه، وتم خفض المديونية إلى 11 مليون جنيه، تم سداده بالكامل”.

كما التزم برفع المعاشات السنوية للمهندسين، فارتفعت تدريجيًا من 1200 جنيه في بداية ولايته، إلى 2000 جنيه في مارس 2025، فيما ارتفع معاش أسر المهندسين إلى 2200 جنيه بدلًا من 1200 جنيه.

وأكد النبراوي على تطوير ملف العلاج والنهوض بمشروعات النقابة، حيث تم رفع سقف العلاج من 25 ألف جنيه إلى 75 ألف جنيه بنسبة زيادة 200% خلال أربع سنوات، مع اتخاذ إجراءات لكسر الاحتكار لدى بعض المعامل الكبرى وتثبيت الأسعار العادلة.