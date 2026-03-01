تناقش هذه البنود.. نقابة المهندسين تعقد جمعيتها العمومية العادية غدا

دعت النقابة العامة للمهندسين أعضاء الجمعية العمومية المقيدين بجدولها، لحضور الجمعية العمومية (العادية)، والمقرر انعقادها غدا الإثنين 2 مارس 2026، في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً، بساحة الانتظار باستاد القاهرة الدولي.

وذكرت النقابة في دعوتها، أن الحضور يقتصر على الأعضاء المسددين للاشتراكات المستحقة عليهم حتى نهاية السنة المالية التي تسبق سنة الانعقاد (2024)، وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم 13 لسنة 1946، وتيسيراً على الأعضاء، أعلنت النقابة عن استمرار تحصيل الاشتراكات حتى صباح يوم انعقاد الجمعية العمومية.

يتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية عدة بنود رئيسية، تبدأ بكلمة افتتاحية وعرض التقرير السنوي عن نشاط النقابة خلال عام 2025، كما سيتم عرض ميزانيات النقابة للعام المالي 2025 وموازنات العام 2026، بالإضافة إلى عرض تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات ومراقب الحسابات عن ميزانيات العام المالي 2025.

ومن المقرر أن تشهد الجلسة اعتماد الميزانيات والموازنات التقديرية، وتعيين مراقب للحسابات وتحديد أتعابه، فضلاً عن النظر في الاقتراحات المقدمة من الأعضاء إلى النقابة في المواعيد القانونية (قبل انعقاد الجمعية بأسبوعين على الأقل).

وفقاً للقانون، لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا بحضور ربع الأعضاء على الأقل، وفي حال عدم اكتمال العدد، يُؤجل الاجتماع لمدة ساعتين، ليكون الانعقاد الثاني صحيحاً بحضور 300 عضو على الأقل، وإلا يُؤجل الاجتماع لمدة أسبوعين وتكرر الدعوة حتى يكتمل هذا العدد، ولا يجوز للجمعية النظر في غير المسائل المدرجة بجدول أعمالها.