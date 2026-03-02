قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حقيقة اغتيال نتنياهو.. صاروخ يستهدف اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي
الجيش الكويتي: تصدينا لأهداف جوية معادية بكفاءة عالية
الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2026 بالرقم القومي
بيان خليجي أمريكي أردني: ندين بشدة الهجمات الإيرانية المتهورة في أنحاء المنطقة
دعاء يوم 12 رمضان.. ردده واغتنم نفحات العشر المغفرة
أسعار الحديد في الأسواق العالمية والمحلية اليوم الإثنين 2 مارس 2026
الداخلية البحرينية: مقـ.تل عامل آسيوي وإصابة اثنين بسبب شظايا صاروخ
سلاح الجو الإسرائيلي يهاجم أهدافا إيرانية في 7 مدن كبرى
محمد رمضان: زعلان إني معملتش مسلسل في رمضان.. وصالحت نفسي بعربية فيراري
حزب الله يتوعد بالرد بعد اغتيال خامنئي: سنقوم بواجبنا في التصدي للعدوان
الدفاع الإماراتية تتصدى لهجمات إيرانية مكثفة: تدمير 506 مسيرات و152 صاروخا
صالح جمعة: بدأت الصلاح.. وتبت عن كل الأخطاء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عبد الحميد بسيوني مدير فنيا للنادي الإسماعيلي.. والإعلان الرسمي خلال ساعات

عبد الحميد بسيوني
عبد الحميد بسيوني
رباب الهواري

استقر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي ، على تعيين عبد الحميد بسيوني مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم خلال المرحلة المقبلة، خلفًا للمدرب طارق العشري، الذي رحل مؤخرًا عن منصبه. 

ومن المنتظر أن يتم الإعلان الرسمي عن التعاقد خلال الساعات القليلة القادمة، تمهيدًا لبدء مهمة جديدة داخل قلعة الدراويش.

رحيل طارق العشري بالتراضي

وأعلن النادي في بيان رسمي، قبول اعتذار طارق العشري عن عدم استكمال مهمته، بعدما تقدم بطلب إلى الإدارة للرحيل في ظل الظروف الحالية. وجاء الانفصال بين الطرفين بشكل ودي وبالتراضي، ليُسدل الستار على فترة توليه القيادة الفنية للفريق.

ويُعد العشري ثاني مدرب يغادر الفريق هذا الموسم، بعد رحيل الجزائري ميلود حمدي في وقت سابق.

بسيوني يعود للمشهد من بوابة الدراويش

ويمتلك عبد الحميد بسيوني، خبرات فنية جيدة سواء كلاعب سابق أو كمدير فني، حيث سبق له تمثيل نادي الزمالك ومنتخب مصر خلال مسيرته الكروية، قبل أن يتجه إلى التدريب ويخوض عدة تجارب في الدوري المصري.

وتأمل إدارة الإسماعيلي أن ينجح بسيوني في إعادة التوازن للفريق وتحسين النتائج خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل طموحات الجماهير بتحقيق مركز متقدم في جدول الترتيب.

تحديات المرحلة المقبلة

تنتظر المدير الفني الجديد مهمة صعبة، في ظل حاجة الفريق لاستعادة الثقة وتحقيق نتائج إيجابية تعيد الاستقرار الفني والمعنوي. وتسعى إدارة الإسماعيلي إلى توفير الدعم اللازم للجهاز الفني الجديد، أملاً في تصحيح المسار والعودة إلى المنافسة بقوة خلال ما تبقى من منافسات الموسم.

الاسماعيلي اخبار الرياضة دورى نايل اخبار الاسماعيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيار 21 يقفز 700 جنيه كاملة.. أسعار الذهب تشتعل بسبب التصعيد الأمريكي الإسرائيلي الإيراني

عيار 21 يقفز 700 جنيه كاملة.. أسعار الذهب تشتعل بسبب التصعيد الأمريكي الإسرائيلي الإيراني

الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية

رسالة منحة التموين 800 جنيه.. كل ما يجب أن تعرفه وطرق الاستعلام

الطقس

طقس شديد البرودة وصقيع.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس غدا

سعر الدولار مقابل الجنيه

متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 1مارس 2026

المتهمان

جوز عمتها صورها .. القبض على صاحبة فيديو للصلاة بملابس خادشة

الطقس

انقلاب مفاجئ في الطقس.. موجة برودة ورياح مثيرة للأتربة وأمطار غداً

أرشيفية

وسائل إعلام عبرية: سقوط صاروخ إيراني قرب مقر اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي في القدس

أرشيفية

حصيلة الهجوم على الإمارات.. 3 قـ.ـتلى و58 مصابا بعد إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة إيرانية

ترشيحاتنا

ديوان عام محافظة بني سويف

أخبار بني سويف| المحافظ يتفقد المركز التكنولوجي ومعرض أهلاً رمضان.. وفوج سياحي يزور ممشى الكورنيش

ارشيفيه

مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين إثر وقوع حادث تصادم بالدقهلية

جانب من الحدث

موجز أخبار الوادي الجديد: المحافظ تُشارك عمال الخدمات المُعاونة والمرافق الإفطار الرمضاني وتتابع التجهيزات النهائية لمجمع إنتاج شكائر الزماط بالخارجة

بالصور

مسلسل على قد الحب الحلقة 12.. نيللى كريم تفتح قلبها لشريف سلامة

نيللى كريم
نيللى كريم
نيللى كريم

إنجي كيوان تلفت الأنظار في مسلسل «وننسى اللى كان» أمام ياسمين عبد العزيز

انجي كيوان
انجي كيوان
انجي كيوان

نائبة محافظ الشرقية تشهد احتفالية الذكرى الثامنة لإفتتاح متحف تل بسطا بالزقازيق

نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية

لضبط المنظومة المرورية.. لجان تفتيشية مفاجئة لضبط المخالفين بالشرقية

مرور الشرقية
مرور الشرقية
مرور الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفى يكتب: ذكرى العاشر من رمضان من العبور إلى صناعة السلام

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الأزهر في ذكراه.. تجدد الرسالة واستمرار المنهج

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

المزيد