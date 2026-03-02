عبد الحميد بسيوني مدير فنيا للنادي الإسماعيلي.. والإعلان الرسمي خلال ساعات

استقر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي ، على تعيين عبد الحميد بسيوني مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم خلال المرحلة المقبلة، خلفًا للمدرب طارق العشري، الذي رحل مؤخرًا عن منصبه.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان الرسمي عن التعاقد خلال الساعات القليلة القادمة، تمهيدًا لبدء مهمة جديدة داخل قلعة الدراويش.

رحيل طارق العشري بالتراضي

وأعلن النادي في بيان رسمي، قبول اعتذار طارق العشري عن عدم استكمال مهمته، بعدما تقدم بطلب إلى الإدارة للرحيل في ظل الظروف الحالية. وجاء الانفصال بين الطرفين بشكل ودي وبالتراضي، ليُسدل الستار على فترة توليه القيادة الفنية للفريق.

ويُعد العشري ثاني مدرب يغادر الفريق هذا الموسم، بعد رحيل الجزائري ميلود حمدي في وقت سابق.

بسيوني يعود للمشهد من بوابة الدراويش

ويمتلك عبد الحميد بسيوني، خبرات فنية جيدة سواء كلاعب سابق أو كمدير فني، حيث سبق له تمثيل نادي الزمالك ومنتخب مصر خلال مسيرته الكروية، قبل أن يتجه إلى التدريب ويخوض عدة تجارب في الدوري المصري.

وتأمل إدارة الإسماعيلي أن ينجح بسيوني في إعادة التوازن للفريق وتحسين النتائج خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل طموحات الجماهير بتحقيق مركز متقدم في جدول الترتيب.

تحديات المرحلة المقبلة

تنتظر المدير الفني الجديد مهمة صعبة، في ظل حاجة الفريق لاستعادة الثقة وتحقيق نتائج إيجابية تعيد الاستقرار الفني والمعنوي. وتسعى إدارة الإسماعيلي إلى توفير الدعم اللازم للجهاز الفني الجديد، أملاً في تصحيح المسار والعودة إلى المنافسة بقوة خلال ما تبقى من منافسات الموسم.