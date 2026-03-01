عبير صبري تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة في حفل سحور ..شاهد

حرصت الفنانة عبير صبري على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، صور جديدة من أحدث ظهور لها في إحدى حفلات السحور.

إطلالة عبير صبري

خطفت عبير صبري الأنظار في الصور بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستان طويل اتسم بالقماش الدانتيل باللون الأبيض وتميز بالكتف المكشوف وهي من الصيحات التي تتصدر أحدث صيحات الموضة.

انتعلت عبير صبري حذاء أنيقا بكعب عالي باللون الأبيض مع حقيبة يد صغيرة الحجم باللون الفضي، تزينت بمجموعة من المجوهرات التي منحتها إطلالة متكاملة.

ومن الناحية الجمالية، بدت عبير صبري بخصلات شعرها الأسود المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.