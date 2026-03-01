أسماء أبو اليزيد تخطف الأنظار بفستان أنيق ..شاهد

حرصت الفنانة أسماء أبو اليزيد على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور و الفيديوهات الإنستجرام، صورا جديدة من أحدث ظهور لها.

إطلالة أسماء أبو اليزيد

تألقت أسماء أبو اليزيد في الصور بإطلالة أنيقة، حيث ظهرت مرتدية فستانا قصيرا يصل أعلى الركبة وذا أكمام مكشوفة واتسم التصميم باللون الرمادي الذي كشف عن رشاقتها.

وانتعلت أسماء أبو اليزيد بوت طويل باللون الأسود، ولم تبالغ في الإكسسوارات والمجوهرات مما منحها إطلالة بسيطة وغير مبالغ فيها.

ومن الناحية الجمالية، بدت أسماء أبو اليزيد على خصلات شعرها الأسود المنسدلة، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.