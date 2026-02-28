ياسمين الخطيب تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة.. شاهد

حرصت الإعلامية ياسمين الخطيب على مشاركة متابعيها، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والڤيديوهات إنستجرام، صورا من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.



إطلالة ياسمين الخطيب

ظهرت ياسمين الخطيب في الصور بإطلالة كلاسيك، حيث ارتدت بنطلون باللون الأسود مع بليزر بنفس اللون ونسقت معهما توب بنفس اللون.

وانتعلت ياسمين الخطيب حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الأسود، تزينت ببعض الإكسسوارات التي منحتها إطلالة متكاملة.

ومن الناحية الجمالية، بدت ياسمين الخطيب بخصلات شعرها الأشقر المنسدلة، ووضعت مكياجا مرتكزا على طلاء شفاه باللون الأحمر.