البيت الأبيض يراقب التطورات.. وواشنطن وبرلين تحت المجهر بعد الهجمات على إيران

أعلنت إدارة البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب وفريق الأمن القومي سيواصلون متابعة الوضع عن كثب على مدار اليوم، في ظل تصاعد التوتر بعد الضربات الأمريكية والإسرائيلية على إيران، وذلك وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة “القاهرة الإخبارية”.

حماية الأمن والاستقرار الإقليمي

من جهتها، أوضحت الحكومة الألمانية أن برلين لم تشارك في أي من هذه العمليات، فيما دعت طهران مجلس الأمن الدولي إلى التحرك فورًا لضمان وقف التصعيد وحماية الأمن والاستقرار الإقليمي.

الأصول الأمريكية والإسرائيلية

كما أعلنت إيران، في رسالة رسمية موجهة إلى الأمم المتحدة، أن جميع القواعد والمنشآت والأصول الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة تُعد أهدافًا عسكرية مشروعة، وذلك في ظل التصعيد العسكري المتواصل.

توقف الهجمات بشكل كامل

وأكدت طهران في رسالتها أنها ستواصل ممارسة حقها في الدفاع عن النفس، مشددة على أن عملياتها ستستمر إلى حين توقف الهجمات بشكل كامل وقاطع.

وتأتي هذه التصريحات في سياق توتر إقليمي متصاعد، وسط تحذيرات دولية من اتساع رقعة المواجهات وتأثيرها على الأمن والاستقرار في المنطقة.