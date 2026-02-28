إيران: القواعد الأمريكية والإسرائيلية أهداف مشروعة وسنواصل الدفاع عن النفس حتى توقف الهجمات

أعلنت إيران، في رسالة رسمية موجهة إلى الأمم المتحدة، أن جميع القواعد والمنشآت والأصول الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة تُعد أهدافًا عسكرية مشروعة، في ظل التصعيد العسكري المتواصل، وذلك وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة “القاهرة الإخبارية”.

الدفاع عن النفس

وأكدت طهران في رسالتها أنها ستواصل ممارسة حقها في الدفاع عن النفس، مشددة على أن عملياتها ستستمر إلى حين توقف الهجمات بشكل كامل وقاطع.

توتر إقليمي متصاعد

تأتي هذه التصريحات في سياق توتر إقليمي متصاعد، وسط تحذيرات دولية من اتساع رقعة المواجهات وتأثيرها على الأمن والاستقرار في المنطقة.