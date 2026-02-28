رئيس الأركان الإسرائيلي: نواجه حملة مهمة ومصيرية وغير مسبوقة لتدمير قدرات إيران

قال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي إيال زامير في بيان : " نواجه حملة حاسمة ومصيرية وغير مسبوقة لتدمير قدرات النظام الإيراني".

وأضاف زامير: "هذه حملة ستضمن وجودنا ومستقبلنا هنا فرغم الضربة القاسية التي تلقاها في الحملة السابقة، لم يتخل النظام الإرهابي الإيراني المتطرف عن رؤيته ونواياه القاسية في سبيل المضي قدماً في خطة تدمير إسرائيل، وفي خضم ذلك، مواصلة تطوير المشروع النووي، واستئناف إنتاج الصواريخ الباليستية وتسريع وتيرته، وزعزعة الاستقرار الإقليمي عبر تسليح وتمويل الجماعات الإرهابية التابعة له".

وبدأت ​الولايات المتحدة​ وإسرائيل هجوما على إيران٬ حيث أكد الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ أن هدفه تدمير قدراتها العسكرية والاطاحة بنظام الحكم، وردّت طهران عليه بإطلاق صواريخ نحو الدولة العبرية ودول عربية تستضيف قواعد أميركية.



العملية التي أطلقت عليها وزارة الدفاع الأميركية تسمية "الغضب العارم"، هي الأولى تشنّها الولايات المتحدة منذ غزو العراق في العام 2003، بهدف نهائي هو الإطاحة بنظام سياسي في الشرق الأوسط. وهي أعدت له بحشد قوات بحرية وجوية ضخمة.

وانطلق الهجوم الذي أعلنت عنه إسرائيل بداية، وسمته "زئير الأسد"، باستهداف مناطق في وسط طهران حيث مقر المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية ​آية الله علي خامنئي​ والمجمع الرئاسي ومقرات حكومية. وتحدثت وسائل إعلام إيرانية عن ضربات لاحقة في مدن عدة طالت إحداها مدرسة بجنوب البلاد، ما أسفر عن مقتل العشرات من التلميذات.

وأعلنت إسرائيل، إضافة الى دول إقليمية عدة منها قطر والامارات والأردن، اعتراض صواريخ أطلقتها طهران نحو أراضيها، بينما علّقت العديد من شركات الطيران رحلاتها الجوية.