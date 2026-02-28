باسم سمرة : عملت 15 عمل من غير جنيه.. وساعات بندفع علشان نمشي الليلة

قال الفنان باسم سمرة، إنه لا يخاف من "الفضفضة" الصادقة، موضحًا أنه ليس لديه أزمة ثقة مع الناس، معربًا عن حبه للفن، وهو ما يجعله مستعدًا لتنفيذ أي دور حتى بدون أجر أو مقابل مادي قليل.

وأكد باسم سمرة، خلال لقاءه مع الإعلامية أسما إبراهيم ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه سبق أن قدم أكثر من 15 عملًا بلا مقابل، قائلًا: "طبعا، أنا عملت أكتر من 15 عمل ما تشهمش جنيه، بس كنت بحبهم وده الفن الحقيقي".

وتحدث باسم سمرة، عن تجربة مع مخرج جاءه بدور صعب، إلا أنه رفضه بحجه أنه لن يستطيع تنفيذه، إلا أن المخرج أحضر والده، مضيفًا: "قلت له والله هعمله طبعا، تحت أمرك"، موضحًا أن تجربة العمل بدون أجر شملت أيضًا أفلام روائية قصيرة.

وتابع: "ساعات بندفع عشان نمشي الليلة، أنا بروح فرقة الورشة عند أستاذ حسن الجرتلي وألاقي الناس بتدرب عشان تمثل، عشان تغني، عشان ترقص بالعصاية، وما حدش دافع لها حاجة، بالعكس ممكن يدفع لهم عشان يتدربوا".