باسم سمرة: جمهور العتاولة تعلق بيا.. وفيفي عبده ست بـ100 راجل وممثلة قمر

قال الفنان باسم سمرة، إن الجمهور غالبًا ما يُردد كلماته في الأعمال الدرامية والسينمائية، موضحًا أن الجمهور في الشارع دائمًا ما يستوقفه للالتقاط الصور معه، موضحًا أن كل عمل له كلمات وجمل مميزة تجعل العمل مختلفًا ومميزًا.

وأضاف باسم سمرة، خلال لقاءه مع الإعلامية أسما إبراهيم ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"،: "كل فيلم عندي جملة كده الناس بتعرفها"، موضحًا أن فيلم "العتاولة" لم يحقق النجاح فقط بفضله ولكن بفضيل جميع المشاركين في العمل، مؤكدًا أن البطولة لم تكن للسقا وطارق لطفي فقط ولكنه كان الضلع الثالث للبطولة، كان وجوده ومشاركة جميع الفنانين سببًا في تميز العمل.

وواصل: "الناس اتعلقت بيا عشان وجود الفنان أحمد السقا وطارق لطفي، والناس ما كانتش بتتفرج عليا لوحدي، لكن كانت بتشوفني من خلال الأساتذة دول، أنا عملت الدور بروح تانية".

وأكد باسم سمرة أن الفنانة فيفي عبده كانت مميزة في مسلسل العتاولة، قائلًا: «ست بـ100 راجل وبتعمل حاجات لله، ربنا يجعله في ميزان حسناتها، هي ممثلة قمر وست الكل، وربنا يديها الصحة والعمر كله ليها".