باسم سمرة: بعض دور العرض السينمائية تحولت إلى محلات بيع أحذية وملابس داخلية

قال الفنان باسم سمرة، إنه عمل مع نجوم الجيل الذي ينتمي إليه مثل هنيدي ومحمد سعد، لكنه لاحظ تراجع شغل النجوم القدامى في السنوات الأخيرة، مصحوبًا بالهجوم المستمر عليهم، وظهور عبارة "ما فيش ورق" في تقييم الجمهور.

وأضاف باسم سمرة، خلال لقاءه مع الإعلامية أسما إبراهيم ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الجيل الجديد لديه القدرة على العمل وإثبات نفسه، وهو ما يفسر اهتمام الناس به.

وأوضح باسم سمرة، أن مسألة الأجيال تتكرر، فالأجيال الحالية ما زالت في بداية مشوارها الفني، وليست كلها كبرت بعد، لكنهم موجودون ويواصلون الإنتاج، رغم اختلاف طريقة تفكيرهم عن فترة الثمانينات، حيث كانت بعض المواقف والأفكار لا تضحكهم، مؤكدا أن هناك طفرة حصلت في الفن وغيّرت المشهد الفني بالكامل.

وأشار باسم سمرة، إلى أن جمهور السينما تغير أيضًا، وأن السينما لم تعد كما كانت في السابق، قائلًا: "فين جمهور السينما؟ دلوقتي، لو عايزة تروحي مع عيلتك، هتدفعي مبالغ كبيرة مقابل تذاكر الأفلام والإفطار أو العشاء، الأمر لم يعد متاحًا كما كان"، مضيفًا أن بعض دور العرض السينمائية انهدمت وتحولت إلى محلات جزم وملابس داخلية، مشيرًا إلى التغيرات الكبيرة التي أصابت قطاع السينما في مصر.

ونوه باسم سمرة، بأن الاختلاف ليس في الفن نفسه، بل في طبيعة الجمهور وطريقة استهلاكه للأعمال الفنية، مشيرًا إلى أن الأفلام الحديثة ما زالت تحقق إيرادات، لكن المشهد العام اختلف كثيرًا عن السابق، سواء على مستوى دور العرض أو اهتمام الجمهور، مما يستدعي إعادة التفكير في كيفية تقديم الأعمال لتلائم الأجيال الجديدة.