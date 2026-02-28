باسم سمرة: بعض دور العرض السينمائية تحولت إلى محلات بيع أحذية وملابس داخلية

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير النقل يوافق على إعادة إطلاق خدمة حجز تذاكر قطارات السكة الحديد عبر شركة فوري
تحرك برلماني لإنشاء منطقة صناعية عملاقة بكوم أوشيم بالفيوم
بـ هاتريك يامال .. برشلونة يقسو على فياريال 4-1 ويعزز صدارته لليجا
السعودية تدين الهجمات الإيرانية على الرياض.. وتدرس الرد العسكري
مصطفى الشربيني: التصعيد العسكري في المنطقة يهدد المناخ ويحول النزاعات لأزمات بيئية
المراقبة الجوية: كفاءة استثنائية في إدارة وحماية المجال الجوي المصري بمهنية واقتدار
آسر ياسين في حيرة بين دينا الشربيني وهنادي مهنا في اتنين غيرنا
30 قنبلة تدك مجمع خامنئي.. مصرع صهره وزوجة ابنه وسكرتيره العسكري
الدوري الممتاز.. توروب يعلن تشكيل الأهلي لمباراة زد
وزارة الدولة للإعلام تدعو وسائل الإعلام لتوخي الدقة في تغطية التصعيد العسكري الإقليمي
إيران تعلق جميع رحلات الحج والعمرة إلى السعودية مؤقتا
لاكاي يقود الهجوم.. تشكيل سيراميكا كليوباترا أمام وادي دجلة
توك شو

قال الفنان باسم سمرة، إنه عمل مع نجوم الجيل الذي ينتمي إليه مثل هنيدي ومحمد سعد، لكنه لاحظ تراجع شغل النجوم القدامى في السنوات الأخيرة، مصحوبًا بالهجوم المستمر عليهم، وظهور عبارة "ما فيش ورق" في تقييم الجمهور. 

وأضاف باسم سمرة، خلال لقاءه مع الإعلامية أسما إبراهيم ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الجيل الجديد لديه القدرة على العمل وإثبات نفسه، وهو ما يفسر اهتمام الناس به.

وأوضح باسم سمرة، أن مسألة الأجيال تتكرر، فالأجيال الحالية ما زالت في بداية مشوارها الفني، وليست كلها كبرت بعد، لكنهم موجودون ويواصلون الإنتاج، رغم اختلاف طريقة تفكيرهم عن فترة الثمانينات، حيث كانت بعض المواقف والأفكار لا تضحكهم، مؤكدا أن هناك طفرة حصلت في الفن وغيّرت المشهد الفني بالكامل.

وأشار باسم سمرة، إلى أن جمهور السينما تغير أيضًا، وأن السينما لم تعد كما كانت في السابق، قائلًا: "فين جمهور السينما؟ دلوقتي، لو عايزة تروحي مع عيلتك، هتدفعي مبالغ كبيرة مقابل تذاكر الأفلام والإفطار أو العشاء، الأمر لم يعد متاحًا كما كان"، مضيفًا أن بعض دور العرض السينمائية انهدمت وتحولت إلى محلات جزم وملابس داخلية، مشيرًا إلى التغيرات الكبيرة التي أصابت قطاع السينما في مصر.

ونوه باسم سمرة، بأن الاختلاف ليس في الفن نفسه، بل في طبيعة الجمهور وطريقة استهلاكه للأعمال الفنية، مشيرًا إلى أن الأفلام الحديثة ما زالت تحقق إيرادات، لكن المشهد العام اختلف كثيرًا عن السابق، سواء على مستوى دور العرض أو اهتمام الجمهور، مما يستدعي إعادة التفكير في كيفية تقديم الأعمال لتلائم الأجيال الجديدة.

سعر الذهب

1500 جنيه دفعة واحدة| صعود جنوني في سعر الجنيه الذهب عقب التصعيد الإسرائيلي الإيراني

السفارة الأمريكية

عقب ضرب إيران.. السفارة الأمريكية بالقاهرة تطالب مواطنيها بـ توخي الحذر

مصر للطيران

مصر للطيران تعلن تعليق رحلاتها المتجهة إلى 8 دول بالمنطقة

المهندس كريم بدوى وزير البترول

بسبب الضربات العسكرية على إيران.. إسرائيل تقرر وقف إمدادات الغاز إلى مصر

خالد الغندور

لم يخطئ.. خالد الغندور عن موقف اتحاد الكرة مع الأهلي

مصر للطيران

راجعوا حجوزاتكم.. مصر للطيران لـ المسافرين: احتمالية إلغاء بعض الرحلات بالمنطقة

أرشيفية

عاجل .. إيران تستعد لضرب قاعدة العديد في قطر

تموين

كيفية الاستعلام عن منحة التموين 800 جنيه

سامح حسين

سامح حسين يحقق أحلام أهالي الزيتون في رمضان ويغير حياة الأسر البسيطة

باسم سمرة

باسم سمرة : دخلت المجال الفني بدون واسطة .. لم أهاجم أبناء الفنانين

باسم سمرة

باسم سمرة: جمهور العتاولة تعلق بيا.. وفيفي عبده ست بـ100 راجل وممثلة قمر

اختبارات صحة الأمعاء المنزلية قد تعطي نتائج مضللة.. دراسة تحذر

دراسة علمية تكشف التباين الصادم في النتائج
دراسة علمية تكشف التباين الصادم في النتائج
دراسة علمية تكشف التباين الصادم في النتائج

هل نظام الكيتو مناسب لكل الأشخاص؟.. احترس قبل أن تتبعه

ما هو نظام الكيتو دايت؟

ما هو نظام الكيتو دايت؟
ما هو نظام الكيتو دايت؟
ما هو نظام الكيتو دايت؟

بالآلاف حول العالم.. ألمانيا تأمر بسحب سيارات بي إم دبليو لهذا ‏السبب

سيارات بي إم دبليو

سيارات بي إم دبليو
سيارات بي إم دبليو
سيارات بي إم دبليو

أضرار عدم شرب الماء بكميات كافية في رمضان.. تحذيرات من الأعراض جانبية

مخاطر التقصير في شرب المياة خلال شهر رمضان
مخاطر التقصير في شرب المياة خلال شهر رمضان
مخاطر التقصير في شرب المياة خلال شهر رمضان

محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يتفقد منفذ بيع السلع الغذائية بجوار كوبري شرويدة بالزقازيق

سائق سيارة العلم الإسرائيلي

اعترافات صاحب واقعة رفع علم الكيان الإسـ.ــرائيــ.ـلي في شوارع كرداسة.. ماذا قال والده؟

آخر تطورات حادثة فتاة بورسعيد

متقدرش تعمل كده لوحدها.. دفاع المتهمة يتمسك بوجود أطراف أخرى في حادثة فتاة بورسعيد

حفل شاكيرا تحت سفح الأهرامات

التذكرة بـ45 ألف جنيه.. تفاصيل حفل شاكيرا تحت سفح الأهرامات

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

