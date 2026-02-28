لم يخطئ.. خالد الغندور عن موقف اتحاد الكرة مع الأهلي

شارك الإعلامي خالد الغندور، منشورا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بشأن اتحاد الكرة المصري.

وكتب الغندور: "رغم إن الحكم طالع من ٣ أسابيع وموجود عند إتحاد الكرة ولكن لم يتم الإعلان عنه وشايف أن ده طبيعي مش دور الإتحاد يعلم الإعلام ولكن دوره يعرف النادي الأهلي وده نفس اللي حصل لما تم ايقاف القيد للزمالك أول مرة وطلع الناس تتهم الإتحاد انه اخفي الخبر عن الإعلام".

واستقر الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التشكيل المتوقع الذي سيخوض به مواجهة زد، ضمن منافسات الجولة العشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويستضيف الأهلي نظيره زد إف سي على ملعب استاد القاهرة الدولي، في لقاء يسعى خلاله المارد الأحمر لمواصلة الضغط على صدارة جدول الترتيب.

موقف الأهلي في جدول الدوري

يدخل الأهلي المباراة وهو يحتل المركز الثالث برصيد 36 نقطة جمعها من 17 مباراة، بفارق نقطة واحدة فقط عن المتصدر الزمالك صاحب الـ37 نقطة. وتمنح مواجهة زد فرصة مهمة للأحمر من أجل اقتناص ثلاث نقاط ثمينة قد تعيده إلى القمة، خاصة مع اشتعال المنافسة في الأسابيع الأخيرة من الدور الأول.

استمرار التحفظ على العائدين من الإصابة

ورغم تعافي الثنائي محمود حسن تريزيجيه وأحمد سيد زيزو، فإن الجهاز الفني يميل إلى الإبقاء عليهما على دكة البدلاء، لتفادي أي مخاطرة بدنية بعد العودة من الإصابة. ويفضل توروب منحهما بعض الوقت لاستعادة الجاهزية الكاملة قبل الدفع بهما بشكل أساسي في المباريات المقبلة.