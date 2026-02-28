قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

طارق السيد يثير غضب جماهير الأهلي بشأن استبعاد نجم الفريق

كامويش
محمد بدران   -  
يارا أمين

علق طارق السيد نجم الزمالك السابق على استبعاد المهاجم الأنجولي يلسين كامويش من قائمة النادي الأهلي لمواجهة زد المرتقبة والمقرر لها اليوم السبت.

وكتب طارق السيد عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "المعجزة كامويش خارج قائمة الأهلى أمام زد"

موعد مباراة الأهلي وزد في الدوري الممتاز 

ومن المقرر أن يلتقي فريق الأهلي مع نظيره زد إف سي ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز في تمام التاسعة والنصف مساء اليوم السبت، وتنقل المباراة عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الممتاز.

ترتيب الأهلي وزد في الدوري الممتاز

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المركز الثالث في ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 36 نقطة، بفارق نقطة عن بيراميدز والزمالك.

بينما يحتل فريق زد إف سي المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 25 نقطة.

