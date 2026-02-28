الهجوم على إيران.. العراق يعلن تفريغ أجوائه تمهيدًا لإغلاق المجال الجوي

أعلنت وزارة النقل العراقية مساء اليوم عن بدء عملية تفريغ الأجواء العراقية من الطائرات المدنية تمهيدًا لإغلاق المجال الجوي أمام حركة الطيران، وذلك في أعقاب بدء هجوم أمريكي وإسرائيلي واسع على إيران، في تطور خطير يعد تصعيدًا غير مسبوق في المنطقة.

قرار بإغلاق الأجواء

قالت الوزارة في بيان مقتضب إن عملية تفريغ الأجواء العراقية تأتي ضمن الإجراءات الاحترازية لحماية الحركة الجوية والركاب، وسط حالة عدم استقرار أمني وجوي بعد ورود معلومات عن تهديدات محتملة في أجواء المنطقة. وتشمل الخطوة وقف الإقلاع والهبوط في المطارات العراقية، وتنبيه شركات الطيران بضرورة تحويل مسارات الرحلات الجوية خارج المجال الجوي العراقي فورًا.

يأتي هذا الإعلان بعد انطلاق هجمات على الأراضي الإيرانية، في تصعيد تتصاعد تداعياته على استقرار المنطقة بأسرها.