عودة زيزو وتريزيجيه.. موعد مباراة الأهلي وزد في الدوري والقنوات الناقلة

الاهلي
الاهلي
خالد يوسف

تشهد الجولات الأخيرة من المرحلة الأولى للدوري المصري الممتاز، منافسة محتدمة بين فرق المربع الذهبي، حيث يترقب الجمهور كل مباراة تحدد ترتيب فرق الصدارة، حيث يتصدر الزمالك جدول الترتيب برصيد 37 نقطة، متفوقًا بفارق الأهداف على بيراميدز صاحب المركز الثاني، فيما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 36 نقطة، متقدمًا بفارق الأهداف على سيراميكا الذي يملك نفس الرصيد.


مواجهة حاسمة للأهلي سعيا للصدارة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة قوية أمام زد، ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز الموسم الجاري 2025-2026، حيث يبدأ الأهلي مبارياته بمواجهة زد اليوم، في مواجهة حاسمة في تحديد بطل الدوري هذا الموسم، خاصة أن أي تعثر لأي فريق من الفرق الأربعة قد يمنح الفرصة للآخرين لتقليص الفارق أو اقتناص الصدارة.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مواجهة محفوفة بالمخاطر أمام نظيره زد، مساء اليوم، بعد عودة القوة الضاربة المتمثلة في زيزو وتريزيجيه.

الأهلي يدخل اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على سموحة في اللقاء الماضي ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز، بهدف نظيف.

مباراة تحديد المنافسة على الدوري

تحظى المباراة باهتمام جماهيري كبير، نظرًا لتقارب النقاط بين فرق القمة، ما يزيد من أهمية كل مواجهة في تحديد شكل المنافسة خلال الجولات المقبلة. 


ويأمل الأهلي في استثمار حالة الاستقرار الفني وعودة المصابين لتحقيق انتصار يعزز حظوظه في الصراع على اللقب، بينما يسعى زد لتقديم أداء قوي أمام أحد أبرز المرشحين للمنافسة هذا الموسم.


غيابات الأهلي أمام زد في الدوري

يغيب عن الأهلي أكثر من لاعب في مباراة زد اليوم، مثل ياسين مرعي طوعمرو الجزار للإصابة، وجار حسم موقف الثنائي زيزو وتريزيجيه بعد عودتهم من الإصابة بشد في العضلة الخلفية.

كما لم يحسم موقف أكثر من لاعب، مثل محمد سيحا أو حمزة علاء ومحمد شكري ، فيما يعود ياسر إبراهيم بعد انتهاء إيقافه في مباراة سموحة الماضية.


موعد مباراة الأهلي وزد والقناة الناقلة

تقام مباراة الأهلي وزد، اليوم، السبت 28 فبراير، في الدوري المصري، في تمام الساعة 9:30 مساء بتوقيت القاهرة، 10:30 بتوقيت مكة، 11:30 بتوقيت أبو ظبي.

وتنقل مباراة الأهلي وزد اليوم في الدوري المصري، على قناة "أون سبورتس 1"، ويسبق اللقاء ستوديو تحليلي يضم كبار نجوم التحليل في مصر.


طارق مجدي حكما لمباراة الاهلي وزد

يدير مباراة  الاهلى وزد الحكم طارق مجدي ويعاونه كل من أحمد حسام طه وهاني خيري مساعدين، هيثم الشريف حكما رابعا، محمد الشناوي حكما لتقنية الفيديو ويساعده خالد حسين.


تشكيل الأهلي المتوقع أمام زد

استقر الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تشكيل الأحمر أمام زد، ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ومن المتوقع أن يبقي توروب، على الثنائي محمود حسن تريزيجيه وأحمد سيد زيزو على دكة البدلاء بعد عودتهما من الإصابة، وينوي الدنماركي الدفع بـ مروان عثمان، في مركز رأس الحربة بعد تسجيله هدف الفوز أمام سموحة اللقاء الماضي.

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم -  أحمد رمضان بيكهام-  يوسف بلعمري.

خط الوسط: أليو ديانج -  مروان عطية -  محمد بن رمضان- إمام عاشور -  أشرف بن شرقي.

خط الهجوم: مروان عثمان

عودة زيزو وتريزيجيه مباراة الأهلي وزد الدوري المصري الممتاز فرق المربع الذهبي النادي الأهلي بطل الدوري

