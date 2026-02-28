الري: إنشاء 50 بحيرة جبلية لحصاد مياه الأمطار بوادى فيران بجنوب سيناء

استقبل الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، الدكتور مروان الرقاد المدير التنفيذي للشبكة الاسلامية لتنمية وإدارة مصادر المياه التابعة لمنظمة التعاون الاسلامي، لبحث سُبل تعزيز التعاون بين الوزارة والمنظمة في مجال إدارة المياه .

وقد قام الدكتور الرقاد بنقل تحيات صاحب السمو الملكى الأمير الحسن بن طلال للوزير.

وقد أعرب الدكتور سويلم عن حرص الوزارة على تعزيز التعاون بين الوزارة والمنظمة والتطلع للمزيد من التعاون المثمر والفعال فى مجال المياه، ومن جانبه أعرب الدكتور الرقاد عن سعادته بلقاء السيد الوزير، مؤكداً حرص المنظمة على التعاون مع الوزارة في مشروعات تحسين كفاءة إستخدام الموارد المائية .

وتم خلال اللقاء استعراض الترتيبات الخاصة باستضافة مصر لمكتب فرعي للشبكة الإسلامية لتنمية وإدارة مصادر المياه بالقاهرة، وذلك فى ضوء بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة الموارد المائية والري والشبكة الإسلامية فى شهر أكتوبر ٢٠٢٥ خلال فعاليات "إسبوع القاهرة الثامن للمياه"، كخطوة تهدف لتعزيز التعاون بين جمهورية مصر العربية والشبكة الإسلامية، وتُعزّز حضورها على المستوى الإقليمي، حيث سيعمل المكتب كمنصةً لدعم الأنشطة البحثية والفنية، وتيسير تنفيذ برامج بناء القدرات وتطوير السياسات الفاعلة لإدارة الموارد المائية وتعزيز القدرة على التكيّف مع تغيّر المناخ .

كما تم إستعراض الإجراءات التى قامت بها الشبكة الإسلامية بالتنسيق مع عدد من الجهات المانحة للإعداد لمشروع يتضمن تنفيذ أعمال لحصاد مياه الأمطار بوادى فيران بمحافظة جنوب سيناء من خلال إنشاء عدد (٥٠) بحيرة جبلية للحماية من أخطار السيول وتوفير مصدر مياه عذبة لخدمة التجمعات البدوية فى سيناء .

كما تم خلال اللقاء استعراض تعزيز التعاون بين الجانبين فى مجال التدريب وبناء القدرات في مجالات إدارة المياه، ومعالجة وإعادة استخدام المياه، و تطبيق مبادئ الترابط بين المياه والطاقة والغذاء والنظم البيئية WEFE Nexus