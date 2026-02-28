قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحرب الأمريكية على إيران.. دوي انفجارات في البحرين
إيران تقصف قواعد عسكرية أمريكية في الإمارات وقطر والبحرين والكويت
رئيس الاحتلال لمواطنيه: حافظوا على سلامتكم.. أيام عصيبة تنتظر الإسرائيليين
جيش الاحتلال يمنع نشر أي أخبار عن أماكن الضربات الإيرانية
وزارة الطيران تناشد المسافرين بمراجعة الحجوزات قبل الذهاب للمطار
الري: إنشاء 50 بحيرة جبلية لحصاد مياه الأمطار بوادى فيران بجنوب سيناء
مصر .. تنسيق مع جميع الجهات بما يضمن سلامة وأمان حركة الطيران
صراع العمالقة في إسبانيا.. هل يتحول عمر مرموش إلى ورقة هجومية حاسمة بين برشلونة وأتلتيكو مدريد؟
سعر الدولار في البنوك اليوم السبت 28-2-2026
روسيا تعلق رحلاتها الجوية إلى إيران وإسرائيل
مسؤول إيراني: لا خطوط حمراء وجميع المصالح الأمريكية والإسرائيلية أهداف مشروعة
الولايات المتحدة تطلق "الغضب الهائل" ضد إيران.. وإسرائيل تعلن "زئير الأسد"
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الري: إنشاء 50 بحيرة جبلية لحصاد مياه الأمطار بوادى فيران بجنوب سيناء

وزير الري
وزير الري
أمل مجدى

استقبل الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، الدكتور مروان الرقاد المدير التنفيذي للشبكة الاسلامية لتنمية وإدارة مصادر المياه التابعة لمنظمة التعاون الاسلامي، لبحث سُبل تعزيز التعاون بين الوزارة والمنظمة في مجال إدارة المياه .

وقد قام الدكتور الرقاد بنقل تحيات صاحب السمو الملكى الأمير الحسن بن طلال للوزير.

وقد أعرب الدكتور سويلم عن حرص الوزارة على تعزيز التعاون بين الوزارة والمنظمة والتطلع للمزيد من التعاون المثمر والفعال فى مجال المياه، ومن جانبه أعرب الدكتور الرقاد عن سعادته بلقاء السيد الوزير، مؤكداً حرص المنظمة على التعاون مع الوزارة في مشروعات تحسين كفاءة إستخدام الموارد المائية .

وتم خلال اللقاء استعراض الترتيبات الخاصة باستضافة مصر لمكتب فرعي للشبكة الإسلامية لتنمية وإدارة مصادر المياه بالقاهرة، وذلك فى ضوء بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة الموارد المائية والري والشبكة الإسلامية فى شهر أكتوبر ٢٠٢٥ خلال فعاليات "إسبوع القاهرة الثامن للمياه"، كخطوة تهدف لتعزيز التعاون بين جمهورية مصر العربية والشبكة الإسلامية، وتُعزّز حضورها على المستوى الإقليمي، حيث سيعمل المكتب كمنصةً لدعم الأنشطة البحثية والفنية، وتيسير تنفيذ برامج بناء القدرات وتطوير السياسات الفاعلة لإدارة الموارد المائية وتعزيز القدرة على التكيّف مع تغيّر المناخ .

كما تم إستعراض الإجراءات التى قامت بها الشبكة الإسلامية بالتنسيق مع عدد من الجهات المانحة للإعداد لمشروع يتضمن تنفيذ أعمال لحصاد مياه الأمطار بوادى فيران بمحافظة جنوب سيناء من خلال إنشاء عدد (٥٠) بحيرة جبلية للحماية من أخطار السيول وتوفير مصدر مياه عذبة لخدمة التجمعات البدوية فى سيناء .

كما تم خلال اللقاء استعراض تعزيز التعاون بين الجانبين فى مجال التدريب وبناء القدرات في مجالات إدارة المياه، ومعالجة وإعادة استخدام المياه، و تطبيق مبادئ الترابط بين المياه والطاقة والغذاء والنظم البيئية WEFE Nexus 

الري مصادر المياه الشبكة الإسلامية الأمطار وادى فيران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة التموين

رسالة منحة التموين موصلتش؟ تعرف على استحقاقك بالرقم القومي دون SMS

ايناس الليثي

من الإذاعة إلى الدراما.. وفاة إيناس الليثي تترك حالة من الحزن

ريبيرو

رد فعل غير متوقع من ريبيرو بعد الحصول على حكم ضد الأهلي أمام كاس

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 28-2-2026 | كل الأعيرة والجنيه

حالة الطقس

. أجواء شديدة البردوة.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات القادمة| تفاصيل

عمرو أديب

التطبيل مشكلة.. عمرو أديب يوجه رسالة صريحة لصناع دراما رمضان

ممدوح عباس

تخطت الـ2 مليار جنيه .. ممدوح عباس يكشف مديونية الزمالك الحقيقية وأرض أكتوبر

سعر الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 28-2-2026

ترشيحاتنا

مجلس إدارة الهيئة

الرعاية الصحية : نمو مستقر في الأداء المالي للهيئة مع ارتفاع الإيرادات إلى أكثر من 8 مليارات جنيه

الباقيات الصالحات

الباقيات الصالحات تُطلق منظومة متكاملة للتأهيل البدني لمرضى الزهايمر

خبيئة من التوابيت الملونة

العثور على "خبيئة من التوابيت الملونة لمنشدي آمون" و8 برديات نادرة من عصر الانتقال الثالث بالقرنة بالأقصر

بالصور

أول سيارة بـ"لوحة نمر" جانبية.. ألفا روميو تحدث ثورة في عالم السيارات

ألفا روميو
ألفا روميو
ألفا روميو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد